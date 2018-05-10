لماذا يرفض حسام غالي يرفض المشاركة مع النادي الأهلي ضد المصري؟

قرر حسام غالي كابتن النادي الأهلي عدم المشاركة مع فريقه في لقاء المصري البورسعيدي في ختام مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، بعد إعلان اعتزاله رسميًا خلال لقاء أياكس الهولندي، غدًا الجمعة.

وقال غالي إنه لن يشارك في مباراة المصري الختامية بمسابقة الدوري والمقرر لها 22 مايو الجاري بعد إعلان اعتزاله وإقامة مهرجان تكريمه، غدًا الجمعة، أمام أياكس أمستردام الهولندي على ملعب هزاع بن زايد بالعين الإماراتية.

وأضاف: “سأعود إلى منزلي بعد مباراة الاعتزال، وابتعد قليلاً عن كل شيء له علاقة بالكرة، خاصة أنني لدي رغبة قوية في الابتعاد عن كل الضغوط، من أجل حسم خطوتي المقبلة في العمل”.

وأوضح أنه أبلغ حسام البدري المدير الفني للفريق بهذا الأمر وأنه يتمنى التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد غالي أنه اختار 11 مايو موعدًا لإقامة مهرجان اعتزاله أمام أياكس أمستردام الهولندي؛ لأنه التوقيت الأنسب لكل الأطراف لإقامة تلك المباراة التكريمية.

وأضاف: “الأهلي لديه ارتباطات إفريقية أمام كمبالا ثم مواجهة المصري في ختام منافسات الدوري وبعدها سينضم اللاعبون الدوليون إلى المنتخبات الوطنية ووقتها سيتعذر مشاركتهم في المهرجان”.

وأوضح أن نفس الأمر ينطبق على أياكس أمستردام الهولندي الذي رحب بالمشاركة في مهرجان تكريمه، استنادًا لجدول ارتباطاته الذي تناسب مع الموعد الذي حدده لمهرجان اعتزاله.

وأردف غالي: “أنتظر جماهير الأهلي المتواجدة في الإمارات، غدًا، لحضور مهرجان اعتزالي أمام أياكس، أتمنى أن يخرج اليوم بشكل جيد يليق بي وبالنادي الأهلي”.

وتابع: “سبق لي مواجهة أياكس أمستردام الهولندي كثيرًا عندما كنت لاعبًا في فينورد الهولندي، وسأخوض مباراة الغد بكل قوة، لن أتعامل كلقاء تكريم، ولكني أعتبرها بمثابة ديربي كما كان الحال عندما كنت أواجه أياكس بقميص فينورد”.

وتابع غالي: “أرفض فكرة أن يكون هناك خليفة لي في الملاعب أو بمعنى أدق امتدادًا لي في المستطيل الأخضر، أرى أن هناك لاعبين مميزين في مركزي قادرين على استكمال رحلتي، ولكن كل على حسب طريقة لعبه، وهم: كريم نيدفيد وأحمد حمدي وأكرم توفيق”.

ومن جانبه، أعرب ماتايس دي ليخت كابتن فريق أياكس أمستردام الهولندي عن سعادته بالتواجد في الإمارات برفقة فريقه للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام غالي نجم النادي الأهلي.

وأضاف قائد أياكس في المؤتمر الصحفي الذي عقد، ظهر اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بدبي الإماراتية أن غالي اسم كبير، وأنه يتمنى التوفيق له في محطته القادمة بعد إعلان اعتزاله.

ومن جانبه، قال إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، إنه سعيد بمشاركة فريقه في مهرجان اعتزال حسام غالي نجم النادي الأهلي والمقرر له، مساء غد الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالعين الإماراتية.

وأضاف: المشاركة في مهرجان تكريم غالي نجم الأهلي أمر جيد بالنسبة لنا، خاصة أننا نعرف غالي جيدًا منذ أن كان لاعبًا في صفوف فينورد الهولندي، أتمنى التوفيق لغالي في خطوته القادمة بعد الاعتزال.