رئيس سموحة يبكي على الهواء.. ومرتضي منصور يرد (فيديو)

بكي فرج عامر رئيس نادي سموحه على الهواء، بسبب إصرار الاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين حكم مصري لمباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الثلاثاء المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية: “أبلغت لاعبي الفريق بالانسحاب من نهائي كأس مصر والحصول على إجازة مفتوحة حتي بداية الموسم المقبل بسبب إصرار اتحاد الكرة بشكل غريب علي تعيين حكم مصري للنهائي الكأس”.

وأضاف عامر: “هل هناك رغبات خاصة لضمان إقامة السوبر في الإمارات بين الأهلي والزمالك، بدلًا من الأهلي وسموحة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وهقول للاعبين غدًا مش هنلعب المباراة أمام الزمالك، مصر تفتقد للعدالة في كرة القدم، مبروك للزمالك على الفوز بكأس مصر، أرسلنا قيمة حضور الحكام الأجانب إلى اتحاد الكرة، وقاموا بالفعل بمراسلة 8 اتحادات أوروبية لهذا الغرض، ثم تراجعوا، وقرروا أن يتولى طاقم حكام مصري إدارة المباراة”.

وتساءل عامر: “لماذا استجاب هاني أبوريدة لاتصال رئيس الزمالك مرتضى منصور ورد عليه من فرنسا؟ لماذا لم يرد هاني أبوريدة على اتصالي عليه عدة مرات اليوم؟ لماذا حكَّم حكام أجانب مباراة السوبر بين الأهلي والمصري؟

وأكمل: “ما السر في الخضوع لكل طلبات رئيس الزمالك؟ لماذا طلب اتحاد كرة القدم شيك من نادي سموحة بأتعاب استقدام حكام أجانب محدد القيمة؟ لماذا تسلّم اتحاد كرة القدم الشيك الخاص بأتعاب الحكام الأجانب من نادي سموحة؟ لماذا لم يحترم اتحاد كرة القدم لائحته التي تنص على أن من حق أي نادٍ استقدام حكام أجانب على نفقته الخاصة؟

ومن جانبه طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من فرج عامر رئيس سموحة بالهدوء في تصريحاته، وخاصة ضد الزمالك والتحكيم المصري.

وقال مرتضى تصريحات تلفزيونية: “لا تصح أبدًا تصريحات فرج عامر بالانسحاب من بطولة الكأس، ولا يمكن لرجل دولة أن يصدر مثل هذه التصريحات، الحكام المصريون يجب مساندتهم، حتى ولو أخطأوا من قبل، كل الدعم والمساندة للتحكيم المصري قبل نهائي كأس مصر وفي رأيي ضرورة توفير آلاف الدولارات بدلًا من استقدام طاقم أجنبي وفي النهاية القرار لاتحاد الكرة، أتحفظ فقط على وجود الحكم الدولي جهاد جريشة لصلة قرابة معه، رغم أنه رقم 1 في التحكيم المصري”.

وتابع: “أتمنى أن تخرج مباراة نهائي كأس مصر بصورة تتناسب مع الزمالك وسموحة وأتمنى زيادة عدد الجمهور من 5 آلاف إلى 10 آلاف للسماح لحضور الجماهير للمباراة بشكل أكبر ولن يسمح بتواجد أي فرد من رابطة ألتراس “وايت نايتس” في نهائي كأس مصر”.

وقال الاتحاد المصري اليوم الخميس في بيان عبر فيسبوك: “دعمًا للحكام المصريين في ختام موسم أنهوه بنجاح وهو الأمر الذي يجب تكريمهم عليه أمام العالم كله بالاعتماد عليهم وإكسابهم المزيد من الثقة”.