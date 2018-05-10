هدية سعودية لنادي الزمالك حال الفوز بكأس مصر.. ورفض الحكام العرب للنهائي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تعيين طاقم حكام عربي للقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة بسبب إصرار الأخير على عدم تعيين حكم مصري أو عربي لقيادة اللقاء.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن لجنة الحكام خاطبت أكثر من دولة أوروبية لاستقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وسموحة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار سويلم، خلال تصريحات تلفزيونية: “هناك طاقم حكام أوروبي على أعلى مستوى لإدارة نهائي الكأس، وليس حكامًا عربًا”.

وتابع، أن اتحاد الكرة حصل على موافقة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع للمباراة النهائية، مؤكدًا أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد الكرة حريص على عودة الجماهير للمدرجات في الموسم المقبل.

ومن جانب آخر وعد الشيخ بندر الحكير رجل الأعمال السعودي، فريق كرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، بهدية رحلة عمرة للاعبي الفريق والجهاز الفني، في حالة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب فريق سموحة، والتتويج باللقب مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لـ”بندر الحكير”، على حسن الاستقبال والاستضافة لمجلس الإدارة خلال تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، لحضور قرعة البطولة العربية للأندية.

ويقام اللقاء بين الزمالك وسموحة بموقعة حسم بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب في الإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع، مساء الثلاثاء المقبل.