اتحاد الكرة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر بين نادي الزمالك وسموحة.

ونشر عامر بيانًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، قال فيه: إن استقدام طاقم التحكيم الأجنبي سيكون على نفقة سموحة.

وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تصريحات عامر، قائلًا إنه أجرى اتصالًا بهاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، الذي يتواجد خارج مصر حاليًا، وأبلغه بخطاب نادي سموحة الخاص برغبته في استقدام حكام أجانب، ووافق أبو ريدة”.

وأشار سويلم إلى أن موافقة أبوريدة جاءت منعًا لحدوث أي مهاترات، مثلما حدث في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وستقام مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.