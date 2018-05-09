مباراة الزمالك ضد سموحة.. طلب حكام أجانب للقاء يشعل أزمة بين اتحاد الكرة والفريق السكندري

وجهت لجنة الحكام المصرية، برئاسة عصام عبدالفتاح، صدمة لنادي سموحة السكندري، برفضها استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة النهائية لكأس مصر أمام الزمالك، المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان سموحة تأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصاء الأسيوطي بركلات الترجيح، في مباراة أقيمت تحت إدارة محمد الحنفي الذي احتسب ضربة جزاء للأسيوطي.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “كلجنة حكام هذا الأمر مرفوض تمامًا، ولكن القرار يعود إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة”.

وأضاف: “إذا طلب سموحة بشكل رسمي من اتحاد الكرة حكامًا أجانب لإدارة المباراة سيقرر مجلس الإدارة الأمر، ولا أعتقد أن اتحاد الكرة سيوافق على ذلك”.

وأتم: “أنا حزين لأن الحكام المصريين في أفضل حالاتهم، وكيف يطلب سموحة طاقمًا أجنبيًا لإدارة المباراة وهو تأهل إلى النهائي بحكام مصريين، على سموحة والأندية المصرية مساندة التحكيم المصرى ولا يوجد داع لاستقدام حكام أجانب، وأطالب الأندية بمساندة الحكام الشباب”.

إلى ذلك، تراجع فرج عامر، رئيس سموحة، عن طلبه، وقال في تصريحات تلفزيونية: “لا مانع من تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة النهائي، بشرط أن يتم تعيين طاقم تحكيم متميز لإدارة اللقاء”.