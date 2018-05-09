حمادة طلبة مدافع الأسيوطي مفاجأة منتخب مصر في كأس العالم

في مفاجأة من العيار الثقيل يفكر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، في ضم حمادة طلبة، مدافع نادي الأسيوطي لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا في شهر يونيو المقبل.

وقال طلبة، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحدث معه وحصل على جواز السفر الخاص به.

وأضاف طلبه في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: “أتمنى أن أتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا وأعلم أن هناك اقتناعًا بمستواي الفني من قبل كوبر”.

وعن مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، قال: “أنا خدام نادي الزمالك، ويتبقى لي جزء كبيرعندما كان ممدوح عباس رئيسًا للنادي، وفي عقد مرتضى منصور لا يتبقى لي إلا 25% فقط”.

وأردف: “نادي الزمالك صنع اسمي، وأدين بالفضل لطارق يحيى، المدير الفني السابق للمقاصة، والحالي لبتروجت، فلقد ساعدني كثيرًا في مسيرتي الكروية”.

وعن مشواره مع الأسيوطي، قال: ” قدمنا مستوى مشرفًا جدًا هذا الموسم، مشددًا على أن الفريق كان يستهدف الوصول إلى نهائي كأس مصر، ولكن هذا الأمر لم يتحقق”.

وتابع طلبة: “عمر بسام زميلي في الفريق استكمل مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصروهو مصاب، كما أنني تعرضت للإصابة في نهاية الشوط الثاني من المباراة ولعبت مصابًا الوقت المتبقي من المباراة”.

وفي ذات الإطار، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، على ضم محمود عبدالعزيز، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة في مايو الحالى، استعدادًا لكأس العالم بروسيا 2018، ويرى كوبر أن عبدالعزيز لاعب مميز من ناحية الزيادة الهجومية بالتسديد وضربات الرأس ولعب الضربات الحرة، بجانب مجهوده الكبير في الناحية الدفاعية.

ويفكر المدرب الأرجنتيني في استبعاد حسام عاشور، لاعب خط وسط الأهلي، من حساباته، وكذلك القائمة النهائية المشاركة في المونديال، حال استمرار تألق عبدالعزيز، خلال الفترة المقبلة التي تشهد عددًا من اللقاءات الودية للفريق قبل المشاركة في المونديال، منها مع الكويت يوم 25 مايو الحالي، وكولومبيا 1 يونيو المقبل في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 من الشهر ذاته في بلجيكا.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، يوم 13 مايو الحالي موعدًا لإعلان قائمة ودية الكويت، المقرر لها يوم 25 من الشهر الحالي في الكويت، واتفق على ضم 30 لاعبًا لقائمة المنتخب في ظل رغبة “كوبر” في تجربة بعض اللاعبين، على أن يتم استبعاد 7 لاعبين من القائمة النهائية لكأس العالم، التي تضم 23 لاعبًا.