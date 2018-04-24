أحمد الشناوي يكشف تفاصيل إصابته.. هل يلحق بمنتخب مصر في كأس العالم؟ (صورة)

أعلن أحمد الشناوي حارس نادي الزمالك، ومنتخب مصر، أنه أجرى عملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة.

ونشر الشناوي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر تويتر:” اللّهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، خرجت من العمليات، وتم التأكد بشكل نهائي من سلامة الرباط الصليبي بفضل ربنا ودعواتكم، والقطع فقط في الرباط الداخلي للركبة”.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك خرجت من العمليات وتأكد بشكل نهائي سلامة الرباط الصليبي بفضل ربنا ودعواتكم والقطع فقط في الرباط الداخلي للركبة ???????? pic.twitter.com/7EAYJeIfnR — Ahmed El-Shenawy (@ElShenawy) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

ومن المحتمل أن يشارك اللاعب في نهائيات كأس العالم مع منتخب مصر في حالة عدم المساس بالرباط الصليبي.

وتعرّض الشناوي لإصابة بعد تدخل قوي من لاعب نادي الاتحاد السكندري ليغادر الملعب إلى المستشفى للخضوع للفحوصات اللازمة.

وخضع الشناوي لكشف طبي تحت إشراف الدكتور محمد شيحة، طبيب طلائع الجيش، الذي أوضح للحارس أن لديه مشكلة في الرباط الصليبي بجانب “زحزحة العظام” في الركبة.