سموحة يطيح بالأسيوطي بركلات الترجيح ويواجه نادي الزمالك في نهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل نادي سموحة لنهائي كأس مصر لكرة القدم بعد فوز مثير على الأسيوطي بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الثلاثاء ليضرب موعدًا مع الزمالك.

وضع البديل أحمد تمساح سموحة في المقدمة من أول لمسة له بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس أحمد دعدور في الدقيقة 72.

وبدا أن الفريق المنتمي للإسكندرية في طريقه للفوز لكن البديل بنسون شيلونجو حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة من الحارس المهدي سليمان ونفذها اللاعب الناميبي بنجاح قبل انتهاء الشوط الثاني.

وتفوق سموحة 4-3 عند الاحتكام لركلات الترجيح.

كان الأسيوطي فجر مفاجأة بالإطاحة بالأهلي حامل اللقب وبطل الدوري الممتاز من دور الثمانية.

وتقام المباراة النهائية بين الزمالك، الفائز باللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات والذي هزم الإسماعيلي 4-1 في قبل النهائي أمس الإثنين، وسموحة يوم الثلاثاء المقبل.