سموحة يوقف انتصارات النادي الأهلي في الدوري المصري بالتعادل السلبي

وضع سموحة حدًا لسلسلة انتصارات النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في 16 مباراة متتالية عندما فرض عليه التعادل دون أهداف اليوم الأحد، بينما تلقّى الزمالك ضربة قوية في سباق المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا بخسارته 1-صفر أمام مصر للمقاصة اليوم الأحد.

ورفع الأهلي، الذي حسم اللقب قبل ست جولات على النهاية، رصيده إلى 79 نقطة من 30 مباراة مقابل 47 لسموحة صاحب المركز السادس الذي خاض 31 مباراة.

وتصدّى المهدي سليمان حارس سموحة لتسديدة من ركلة حرة نفذها وليد سليمان، وأبدلت اتجاهها في الدقيقة 75.

وكان ردُّ فعل النيجيري جونيور أجايي بطيئًا بعد أن مرَّر له البديل إسلام محارب قرب النهاية، وأطلق تسديدة ضعيفة، وصلت إلى زميله أحمد حمودي الذي لم يستغل الفرصة أيضًا.

وأُتيحت عدة فرص لمروان محسن مهاجم الأهلي، ومنتخب مصر، لافتتاح التسجيل، أبرزها ضربة رأس فوق العارضة في الدقيقة 64.



وفشل حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي في معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر بعد تعادل الأهلي مع سموحة دون أهداف مساء الأحد على استاد برج العرب في الجولة الـ 31 للدوري المصري.

ويحمل مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق رقمًا قياسيًا بعد أن حقق أطول سلسلة من الانتصارات في موسم واحد برصيد 17 فوزًا في موسم 2004 – 2005 بالدوري المصري، وهو الأمر الذي كان البدري على أعتاب معادلته حال فوزه على سموحة.

ويحمل جوزيه رقمًا آخر لكونه صاحب أطول سلسلة انتصارات بالدوري المصري برصيد 21 نقطة في موسمي 2003 – 2004 و2004 – 2005 مع الأهلي وهو ما فشل البدري بتكراره.