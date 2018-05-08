النادي الأهلي المصري يعلن رسميًا ضم يوسف الجبالي.. والمقاصة يتعاقد مع عماد متعب

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بإنهاء أول صفقة تنضم رسميًا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وأنهى المهندس عدلي القيعي، مدير إدارة التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، التعاقد مع يوسف الجبالي صانع ألعاب الشمس لمدة موسم بعد الاتفاق مع أسامة أبو زيد رئيس النادي، والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق، وأسامة صلاح عضو المجلس، لحسم صفقة استعارة صانع ألعاب البرتقالي للقلعة الحمراء رسميًا.

وحضر الجلسة الجبالي، الذي اجتاز الكشف الطبي في الأهلي، وخاض تدريبات على ملعب مدينة نصر برفقة عمرو أبو المجد، وخالد جاد الله، إلى جانب عادل محمود مدير التسويق بالشمس، ومهندس الصفقة.

ووقّع الجبالي عقد إعارته إلى الأهلي في القلعة الحمراء عقب انتهاء إجراءات الحصول على استغناء اللاعب، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي نفس الإطار دخل الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات شفوية للتعاقد مع محمد رضا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي وادي دجلة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقّى اللاعب اتصالات من جانب علاء ميهوب لاستطلاع رأيه حول ارتداء قميص الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويُعد لاعب منتخب الشباب من ناشئي وادي دجلة، ويقدم مستويات مع فريقه، ومع المنتخب الوطني للشباب، ما جعله مطمعًا للأندية المحلية.

وكان اللاعب تلقّى خلال الأيام الماضية عروضًا من الدوري البلجيكي، والسويسري، للانضمام إلى أحدهما بداية من الموسم المقبل.

إلى ذلك، أعلن مصر المقاصة ضمه لعماد متعب مهاجم الأهلي السابق رسميا في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

وأوضح المقاصة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن انضمام متعب لصفوف الفريق جاء بناء على رغبة المدير الفني للفريق طلعت يوسف.

وسوف ينضم متعب للمقاصة لمدة موسم بعد نهاية إعارته لصفوف التعاون السعودي التي امتدت لستة أشهر وبدأت في شهر يناير الماضي.

ومن المقرر أن يوقع متعب على عقود انضمامه للفريق الفيومي في جلسة سوف تجمعه بمحمد عبد السلام رئيس النادي في وقت لاحق.

وبعد توقيع العقود سوف ينضم متعب لمعسكر الفريق في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري ليبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخلال الموسم السابق شارك متعب مع الأهلي والتعاون في 11 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وأنهى المقاصة الموسم الماضي من الدوري في المركز الثامن بعد جمعه لـ47 نقطة.

حسام البدري

من جانب آخر، قال شريف فؤاد، المتحدث الإعلامي للأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، رفض الحديث عن مصير حسام البدري المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وقال فؤاد في تصريحات إذاعية: “الخطيب أعلن أنه لا يوجد أي حديث بشأن رحيل حسام البدري إلا بعد مواجهة كمبالا في دوري أبطال إفريقيا، وبدأت المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب الأهلي في ضمهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وعن مصير حسام غالي بعد الاعتزال قال شريف فؤاد: “سيكون له دور في المجال الإداري بالأهلي”.

وأكد شريف أن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يترأس بعثة القلعة الحمراء في دبي أثناء مهرجان اعتزال حسام غالي ثم في أوغندا”.

ويطير الأهلي في الساعات الأولى من صباح بعد غد الخميس إلى الإمارات لخوض مباراة أياكس الهولندي الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد في اعتزال حسام غالي قائد الفريق ثم تتوجه البعثة التي يترأسها خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بعدها إلى أوغندا لمواجهة فريق كمبالا يوم 15 مايو الجاري في الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.