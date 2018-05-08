النادي الأهلي المصري يرفض وساطة تركي آل الشيخ بشأن عودة عبدالله السعيد

حسم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قضية عودة عبدالله السعيد لصفوف الفريق الكروي بعد انتهاء إعارته للدوري الفنلندي، والمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن إدارة ناديه رفضت الوساطة من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لعودة عبدالله السعيد لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته للدوري الفنلندي، لأن رأي الخطيب ولجنة الكرة ومجلس الإدارة أن عرض اللاعب للبيع هو القرار الأفضل، لأن استمرار السعيد كان من شأنه أن يهدم صفوف الفريق.

وأضاف فؤاد، في تصريحات إذاعية أن “إدارة الأهلي وجدت أن عرض عبد الله السعيد للبيع هو القرار الأفضل للحفاظ على استقرار الفريق، ولقد رفض النادي فكرة التعاقد مع اللاعب العالمي، وكذلك المدير الفني الأجنبي”.

وتابع: “لقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير إرجاء أي حديث عن فريق الكرة من تدعيم وخطط ومصير الجهاز الفني لحين انتهاء مشوار الفريق هذا الموسم يوم 22 مايو، تم الاتفاق على توفير كامل الدعم للفريق والجهاز الفني في مباراتي كمبالا سيتي والمصري في بطولة الدوري، فهي أيضًا مهمة”.

وأردف أن “النادي لا يفصح عن كل قراراته للجماهير في ملف الكرة لأنه حساس للغاية، لذا يتولاه الخطيب باعتباره من أفضل اللاعبين في التاريخ، وأعضاء مجلس الإدارة لا يتدخلون في هذا الملف من قريب أو بعيد، بل هناك لجنة الكرة التي تشارك في القرارات”.

وعن محاولة الزمالك منح الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ، اختتم شريف فؤاد مبتسمًا: “لا تعليق لم يطرح الأمر للنقاش داخل اجتماع مجلس الإدارة، ولم نتناوله من الأساس”.