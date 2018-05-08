4 عوامل صنعت صحوة نادي الزمالك مع خالد جلال

خطف نادي الزمالك الأضواء في بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الإسماعيلي وتأهله للدور النهائي بالبطولة بعد الفوز برباعية مقابل هدف واحد.

ونجح الزمالك في استعادة بريقه مع مديره الفني الحالي خالد جلال الذي نجح في حصد الفوز على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة للدوري المصري.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز العوامل التي صنعت الزمالك مع مدربه خالد جلال..

الروح القتالية للاعبي نادي الزمالك

أعاد خالد جلال ببراعة الروح القتالية للاعبي الفريق الأبيض، واستطاع في وقت قصير للغاية أن يعيد تأهيل لاعبيه نفسيًا بعد أن تلقى الفريق 4 هزائم متتالية.

واستطاع جلال أن يمنح لاعبيه الثقة والروح القتالية، وهو ما افتقده الفريق مع مدربه السابق إيهاب جلال وأيضًا افتقد نفس الأمر مع المدير الفني المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش.

وأكد أيمن يونس، مهاجم الزمالك الأسبق ، لـ”إرم نيوز” أن الروح القتالية هي السمة الرئيسة لتجربة خالد جلال، فالمردود البدني الذي يقدمه اللاعبون هو أضعاف مضاعفة مما يقدمه الفريق الأبيض في الموسم بالكامل.

وأضاف: ” أصبح لاعبو الزمالك يتحركون بدون كرة، ويحافظون على تركيزهم دفاعيًا وهجوميًا، ويلعبون بروح قتالية”.

تعديلات فنية

شهدت تجربة خالد جلال مع الزمالك تعديلات فنية واضحة على الفريق، سواء في طريقة اللعب أو اللاعبين.

واعتمد خالد جلال على طريقة 4-2-3-1 أو 4-4-1-1 ويراهن جلال على التركيز الدفاعي مع دعم الأجنحة والتحول السريع من الدفاع للهجوم والرهان على سرعة المهاجم المتأخر يوسف إبراهيم “أوباما”.

وأعاد جلال بريق بعض اللاعبين في الزمالك، مثل يوسف أوباما وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش وكلهم عانوا من انتقادات واسعة، بسبب التراجع الفني في أداء اللاعبين.

تصحيح أخطاء الدفاع

نجح خالد جلال في فترة وجيزة في تصحيح أخطاء الدفاع الأبيض الذي عانى من مشاكل حادة هذا الموسم.

واستقبل الزمالك 32 هدفًا بالدوري خلال 36 مباراة قبل تعيين خالد جلال، وخلال 5 مباريات استقبل الزمالك 3 أهداف فقط ليعود الدفاع الأبيض إلى توازنه مع تكليفات واضحة لظهيري الجنب التونسي حمدي النقاز وأحمد أبو الفتوح بعدم التقدم إلا في حالة وجود تغطية في المساحات خلف اللاعبين.

تألق زيزو وحامد

من أبرز الأسباب التي أسهمت في صحوة الزمالك حالة التألق التي يعيشها الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز لاعبا الارتكاز في التشكيلة البيضاء.

ويقدم الثنائي مستويات رائعة مع الزمالك بعد أن تألق اللاعبان في توزيع الأدوار الدفاعية والهجومية وتقديم أداء مبهر في الفترة الأخيرة.

وأشاد أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع تويتر بأداء طارق حامد واعتبره الشريان الرئيس الذي يضخ الرجولة والقتال لدى لاعبي الزمالك في المباريات الأخيرة.