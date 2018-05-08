من يكون صفقة القرن الجديدة في نادي الزمالك؟ (فيديو)

أثار المذيع أحمد الشريف الجدل بعدما أكد أن نادي الزمالك المصري في طريقه لحسم التعاقد مع لاعب مفاجأة ومن العيار الثقيل سيكون صفقة القرن الجديدة في الفترة القادمة.

وقال الشريف عبر برنامجه التلفزيوني إن الصفقة تمت واللاعب الجديد وقع لنادي الزمالك بشكل رسمي وسيتم الإعلان عن هذه الصفقة قريبًا.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة فيما يتردد أنها صفقة القرن في الزمالك..

صفقة القرن الأولى

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مثيرًا للجدل بشكل كبير بعدما أعلن التعاقد مع صفقة القرن منذ 3 أشهر وهو ما ظل يردده قبل أن تضيع الصفقة ويخرج مرتضى ويتهم اللجنة المالية التي عينتها النيابة للإشراف على الأمور المالية للنادي.

وأعلن مرتضى منصور بالفعل تعاقده مع عبد الله السعيد صانع الألعاب وأظهر في مؤتمر صحفي الصور والمستندات الدالة على الحصول على توقيع السعيد بشكل رسمي مما أدى لرحيل السعيد عن الأهلي بقرار إداري وإعارته للدوري الفنلندي تمهيدًا لعرضه للبيع.

مفاوضات متعب

ترددت أنباء عن مفاوضات زملكاوية مع عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والتعاون السعودي ليكون اللاعب المفاجأة والضربة المعنوية لجماهير الأهلي.

ودخل مسؤولو الزمالك أكثر من مرة في مفاوضات مع متعب إلا أن الأخير كان رافضًا ولكن تمسك الأهلي بعدم عودته يجعل المهاجم المخضرم يفكر في الرحيل للزمالك المنافس التقليدي.

صفقة عالمية برعاية سعودية

يتحدث الكثيرون أن الصفقة المقصودة تتمثل في لاعب أفريقي أو عالمي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

ويراهن هؤلاء أن تراجع الزمالك عن التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس يأتي بناء على التفكير في التعاقد مع لاعب متميز يدعمه آل الشيخ.