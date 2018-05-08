ردود فعل غاضبة بعد إعلان مرتضى منصور إلغاء عقد الزمالك مع كريستيان جروس

منذ إعلان المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ، قراره بتعيين خالد جلال مديراً فنياً للفريق الأبيض في الموسم الجديد والتراجع عن التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس ومازالت ردود الأفعال متباينة بخصوص هذا القرار.

وأعلنت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك غضبها من قرار رئيس النادي، حيث دشنت حملة إلكترونية تحت عنوان “#جروس_يا_مرتضى” الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بتفعيل عقد جروس وعدم الاستغناء عن خدماته قبل أن يبدأ عمله مع الفريق.

ويبقى السؤال لماذا تهاجم جماهير الزمالك مرتضى منصور رغم نجاحات خالد جلال المدير الفني الحالي وتأهله بالفريق لنهائي كأس مصر بجانب أن جروس لم يبدأ عمله بعد؟ هذا ما تحاول “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

نجاحات جروس

تفاءلت جماهير الزمالك بالتعاقد مع كريستيان جروس نظرًا لخبراته الطويلة ونجاحاته الكبيرة التي حققها في مشواره التدريبي الكبير مع بازل السويسري وقيادته لفريق توتنهام الإنجليزي.

ونجح جروس في تحقيق نجاحات مبهرة مع النادي الأهلي السعودي وحسم الثنائية المحلية في الكرة السعودية وهو ما يجعل جروس بمثابة طوق النجاة للزمالك لإعادة تجربة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض الأسبق الذي حقق الثنائية المحلية قبل 3 مواسم.

سيناريو مؤمن سليمان

يخشى جمهور الزمالك تكرار سيناريو مؤمن سليمان مدرب الفريق السابق والذي استمر في منصبه بعد أن فاز على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي الكأس عام 2016 ثم هزم الأهلي بثلاثية ولكنه لم ينجح في مشواره مع الفريق الأبيض.

ولم تنجح تجربة مؤمن سليمان بسبب عدم تحمله الضغوط وهو ما يجعل الجماهير تكرار نفس التجربة مع خالد جلال وهو الأمر الذي يجعل الزمالك في نفس دوامة عدم الاستقرار الفني.

مبررات ضعيفة

تبدو المبررات التي أعلنها مرتضى منصور لاتخاذ القرار غير مقنعة من أجل تعيين خالد جلال بشكل نهائي.

ويتحدث مرتضى منصور عن توفير الراتب الشهري لجروس وهو الأمر الذي لا يبدو منطقيًا خاصة أن الزمالك تعاقد مع لاعبين وأضاع أمواله على مدربين آخرين بنفس المنطق وهو ما لم يوفر المال على النادي بعد رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك.

سيطرة مرتضى

يسعى مرتضى منصور للإطاحة بكريستيان جروس من أجل السيطرة الكاملة على الفريق خاصة أن قوة شخصية لن تسمح لرئيس الزمالك بالاستمرار في التدخل سواء في تحديد اللاعبين الجدد أو الراحلين.

ويبدو الأمر مختلفًا مع خالد جلال المدير الفني للزمالك الذي يبدو راضخاً لإمكانية تدخلات رئيس النادي في عمله.