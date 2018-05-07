موعد مباراة الزمالك القادمة في نهائي كأس مصر

تأكدت إقامة نهائي كأس مصر بين نادي الزمالك والفائز من الأسيوطي أو سموحة يوم 14 مايو الجاري.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بأربعة أهداف لهدف واحد في نصف نهائي كأس مصر، وبات في انتظار من سينافسه على لقب الكأس المحلية بين الأسيوطي أو سموحة، وهو ما سيتحدد غدًا الثلاثاء.

وخرج الأهلي حامل لقب الكأس من دور الثمانية أمام الأسيوطي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة نهائي الكأس يوم 14 حال تأهل الزمالك، وأحد أيام 15 أو 16 حال تأهل الإسماعيلي.

وسحق الزمالك فريق الإسماعيلي 4-1 في قبل نهائي كأس مصر لكرة القدم، اليوم الإثنين، ليضرب موعدًا مع الفائز من سموحة والأسيوطي في المباراة النهائية.

تقدم يوسف إبراهيم (أوباما) للزمالك، المتوج باللقب 25 مرة من قبل، في الدقيقة 11 من انفراد بمرمى محمد عواد حارس الإسماعيلي، بعد تمريرة متقنة من محمد عنتر.

وضاعف محمود عبدالعزيز النتيجة في الدقيقة 20، عندما استغل كرة مرتدة من يد عواد إثر ضربة رأس من محمود علاء ليتابعها في الشباك.

وأحرز أوباما هدفه الشخصي الثاني والثالث للزمالك بعد مرور ساعة من البداية، عندما مر بنجاح من الغاني ريتشارد بافور مدافع الإسماعيلي بشكل جيد، ثم تخطى عواد الذي خرج من مرماه، ليضع الكرة في الزاوية اليسرى بسهولة.

وعزز كابونغو كاسونغو من الكونغو الديمقراطية انتصار الزمالك بهدف رابع بعدها بثلاث دقائق، بتسديدة قوية في الشباك.

وقلّص محمد صادق النتيجة في الدقيقة 75 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك عمر صلاح حارس الزمالك.

وكان كاسونغو قريبًا من التسجيل مبكرًا، عندما رد القائم الأيسر محاولته من ضربة رأس بعد ربع ساعة من البداية.

وأهدر طارق حامد فرصة أخرى للزمالك في الدقيقة 18، بعد أن تلقى تمريرة من التونسي حمدي النقاز ليتقدم حامد بالكرة ويسددها بشكل سيىء بعيدًا عن المرمى.