نادي الزمالك يقرر تأجيل تعاقده مع كريستيان غروس

قرر نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور تأجيل التعاقد مع السويسري كريستيان غروس حتى نهاية لقاء الفريق أمام الإسماعيلي في قبل نهائي بطولة كأس مصر.

وقال منصور، إنه أجل التعاقد مع غروس، المدير الفني الجديد للفريق، إلى ما بعد مواجهة الإسماعيلي في كأس مصر ليحتفظ الفريق والجهاز الفني للزمالك بالتركيز الشديد في المباراة المهمة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “التقيت مع غروس، وتم الاتفاق على كل شيء وعلى تفاصيل العقد، ولكن تم تأجيل التوقيع حتى الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي ولم يتطرق الحديث إلى قائمة اللاعبين أو الاستغناء عن أي لاعب أو أي صفقات لتدعيم الفريق”.

وتابع مرتضى: “غروس سيغادر القاهرة فجر غد وسيعود بعد أربعة أيام مع مساعديه لتوقيع العقد لقيادة الفريق الأول، وسيحصل المدير الفني على مليون يورو”.

ومن جانب آخر، أكد مرتضى أن هناك شركات سعودية أبدت رغبتها في شراء حقوق البث الفضائي لمباريات الزمالك، مشددًا على ترحيبه بالأمر في ظل العلاقات القوية التي تربط الشعبين المصري والسعودي.

وحصل غروس على لقب الدوري السويسري 4 مرات مع بازل ومرتين مع غرازهوبرز، وكأس سويسرا 5 مرات مع الفريقين، وكذلك حصد 3 ألقاب مع أهلي جدة السعودي.

المحطة الأخيرة لغروس قبل الزمالك كانت مع فريق أهلي جدة السعودي ونجح في حصد 3 ألقاب مع الفريق.

وأوضح رئيس الزمالك، أن مجلس الإدارة طرح اليوم مزايدة علنية عامة رقم (3) لسنة 2018 بنظام المظاريف بين الشركات والمؤسسات المصرية والعربية المتخصصة وذات السمعة الطيبة لمنح الحقوق التجارية للنادي (البث الفضائي) لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، ومنح حقوق الرعاية لفرق النادي (سلة وطائرة ويد) وقطاعات الناشئين للألعاب المختلفة، وذلك لمدة 4 مواسم اعتبارًا من بداية 2018 – 2019 وحتى نهاية 2021 – 2022 ، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من خزينة النادي مقابل مائة ألف جنيه، مشيرًا الى أن تقديم العطاءات في موعد غايته الساعة الـ 12 ظهر الثلاثاء الموافق 15 – 5 – 2018 ، وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف.