ماذا قال مرتضى منصور عن رفض تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك؟ (فيديو)

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على اعتذار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم السبت، تقديم الرئاسة الشرفية للنادي إلى آل الشيخ.

ثم خرج آل الشيخ باعتذار عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، من خلال بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقال منصور من خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت إنه كان يعلم أن آل الشيخ سيتقدم باعتذار عن قبول الرئاسة الشرفية للقلعة البيضاء، وذلك بسبب حبه للنادي الأهلي، لكنه أصر على منحه هذا اللقب.

وأكمل: “ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، شنّ هجومًا على آل الشيخ وهذا ما لا أقبله، لذلك قررت الاعتذار عن الإهانة من جانب عباس”.

وأضاف: “تركي آل الشيخ لن يدعم نادي الزمالك ماليًا خلال الفترة، وذلك بسبب الانتماء الكبير لنادي الأهلي”.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت منح آل الشيخ الرئاسة الشرفية خلال الشهور الماضية.

أول رد من #مرتضى_منصور على رفض تركي ال الشيخ الرئاسة الشرفيه للزمالك أول رد من #مرتضى_منصور على رفض تركي ال الشيخ الرئاسة الشرفيه للزمالك صدى البلد – Sada Elbalad Posted by ‎صدى البلد – Sada Elbalad‎ on Saturday, May 5, 2018

وأشاد مرتضى منصور بالاستقبال الذي حظي به من جانب آل الشيخ، أثناء تواجده على أرض المملكة خلال الأيام الماضية لحضور قرعة البطولة العربية.

إلى ذلك، أعلن منصور، تفاصيل عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض، والمدربين المساعدين له في الجهاز الفني الجديد.

وأوضح مرتضى: “جروس سيتقاضى مليون يورو سنويًا، وعقده سيبدأ مع الزمالك، اعتبارًا من أول شهر يونيو المقبل”.

وأضاف: “جروس عقده مع الزمالك سيكون لمدة عام قابل للتجديد، وهناك شرط جزائي مقدر بشهرين على الطرفين، حال طلب المدير الفني أو الإدارة فسخ التعاقد”.

وتابع: “سيعاونه 4 مدربون مساعدون، وسنتحمل رواتب 3 منهم فقط، وهم مساعد جزائري ومدرب لياقة بدنية ومدرب حراس مرمى، بجانب محلل أداء لن نتكفل راتبه”.

وأكد: “الأخوة في السعودية سيتكفلون براتب جروس مع الزمالك، وعلمت منهم أنه كان يتقاضى أكثر من ثلاثة ملايين يورو مع أهلي جدة، أما راتبه مع الزمالك مليون فقط”.

وأتم: “كنت متحفظًا على إخفاء وصول جروس إلى مصر، لأن خالد جلال مستمر حتى مسابقة الكأس، لكني اضطررت إلى الإعلان عنه بعد الكشف عن الأمر”.

يُذكر أن صاحب الـ63 عامًا سبق له تدريب أندية شتوتغارت الألماني وتوتنهام الإنجليزي وغراسهوبرز وبازل في الدوري السويسري، إلى جانب أهلي جدة، وحصد خلال تلك الفترة 14 لقبًا.