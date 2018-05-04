وزير الرياضة: مصر غير جاهزة لاستضافة كأس العالم ولو بعد 15 عامًا (فيديو)

أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، أن مصر غير جاهزة لاستضافة بطولة كأس العالم، ولو حتى بعد 15 عامًا.

وبرر عبدالعزيز رؤيته بأن الاتحاد الدولي “الفيفا” أصدر قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 فريقًا إلى 48، ابتداءً من كأس العالم 2026، وهذا يصّعب الأمور.

وأوضح عبدالعزيز، خلال حواره في برنامج “مساء دي إم سي”، أن من شروط استضافة كأس العالم وجود 12 استادًا مجهزين بنفس المواصفات التي وضعها الفيفا، ويكون بجانب كل استاد مطار دولي، ومجموعة فنادق على كل المستويات 5 نجوم و4، 3 تناسب احتياجات المشجعين.

وأضاف أن ما ذكره أعلاه يتعلق بأمور البنية السياسية، فضلًا عن ضرورة وجود شبكة مرور جيدة لسهولة الانتقال من مكان لآخر، واستتباب للوضع الأمني، وتحسن في المناخ الإقليمي، مطالبًا بوضع خطة تضع في اعتبارها هذه الأمور وعليه فإن مصر لن تفكر في كأس العالم قبل 2034.

وفي 2004، تلقت مصر صدمة بعد إعلان الفيفا عن حصول مصر على “صفر” عرف بعدها “صفر المونديال” خلال الإعلان عن الدولة الفائزة بتنظيم مونديال العالم 2010، والتي كانت تتنافس عليه مصر مع المغرب وجنوب أفريقيا.