فيفا: إقبال ضعيف على تذاكر مباراة مصر والسعودية في كأس العالم

نفدت تذاكر أغلب مباريات مونديال روسيا 2018، باستثناء مباراة مصر والسعودية بمدينة فولغوغراد 25 يونيو (حزيران) المقبل، ومباراة بنما وتونس 28 يونيو (حزيران) في مدينة سارانسك، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكشف مسؤول في “فيفا” لوكالة الأنباء الإسبانية أنه لم تعد هناك تذاكر متاحة في 9 من إجمالي 11 مدينة تستضيف مباريات مونديالية، وأن المدينتين المتبقيتين هما فولغوغراد التي ستستضيف لقاء مصر والسعودية، وسارانسك التي ستحتضن لقاء بنما وتونس، رغم اصطفاف مئات الأشخاص منذ الثلاثاء في محاولة للحصول على التذاكر.

ومن جانبها، أكدت اللجنة المنظمة للمونديال الروسي أن المشجعين الأمريكيين هم الأكثر إقبالاً على شراء تذاكر مباراة إسبانيا والبرتغال، 15 يونيو (حزيران) المقبل.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة، أليكسي سوروكين، إلى إنه بيعت بالفعل “2.3 مليون تذكرة، أي 89% مما هو متوقع”، 46% منهم مواطنون روس الذين يفضلون شراء التذاكر الأبخس ثمناً.