موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

تأهل نادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر بعد تخطى عقبة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي مسابقة كأس مصر الإثنين المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على التليفزيون المصري الأرضي، بالإضافة إلى قنوات “نايل سبورت” و”أون سبورت” و “دي إم سي سبورت”.

استهل الزمالك مشواره في المسابقة هذا الموسم ضد المنيا في دور الـ32، انتهى بانتصار أبناء القلعة البيضاء بهدفٍ نظيف، ثم واجه حرس الحدود في دور الـ16 وفاز بثلاثيةٍ نظيفة.

وفي ربع النهائي واجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي وفاز بثلاثة أهدافٍ لهدف.

على الجانب الآخر بدأ الإسماعيلي طريقه في كأس مصر 2018 من دور الـ32 والذي واجه فيه الشرقية وانتصر عليه بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليعبر لدور الـ16 الذي قابل فيه نادي مصر وانتصر عليه بهدفٍ نظيف.

وفي ربع النهائي لعب الدراويش أمام المقاولون العرب، وانتصروا بهدفين نظيفين.