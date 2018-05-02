نادي الزمالك ينتفض أمام الإنتاج الحربي ويضرب موعدًا مع الإسماعيلي بنصف نهائي كأس مصر (فيديو)

حوّل نادي الزمالك تأخره بهدف إلى فوز متأخر 3-1 على الإنتاج الحربي ليتأهل للدور قبل النهائي بكأس مصر لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وضرب الزمالك موعدًا مع الإسماعيلي في قبل النهائي على أمل التتويج بالكأس بعد خروج الأهلي حامل اللقب.

ووضع أحمد شديد قناوي، لاعب الأهلي السابق، الإنتاج الحربي في المقدمة من ركلة حرة باغتت الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) في الدقيقة الخامسة.

وأهدر كابونغو كاسونغو فرصة التعادل من ضربة رأس ارتطمت بالقائم، وفشل في إسكانها الشباك بعدما ارتدت إليه الكرة قبل نهاية الشوط الأول.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة الـ 55 ليتعادل من ركلة جزاء حصل عليها باسم مرسي بعد لمسة يد ضد مدافع للإنتاج، ونفذها المدافع محمود علاء بنجاح.

وبدا أن المباراة في طريقها لوقت إضافي، لكن البديل محمد عنتر استغل خطأ دفاعيًا فادحًا لينفرد بالحارس وسدّد بإتقان في الشباك قبل دقيقة على نهاية اللقاء.

وأكمل طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر الثلاثية بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتعرّض لاعبان من الإنتاج للطرد في اللحظات الأخيرة وبعد نهاية اللقاء، لاحتجاجهما على قرارات الحكم.