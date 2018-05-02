كيف سرق طارق حامد الأضواء خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر؟

خطف طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، الأضواء في فوز فريقه على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 3-1 في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وتأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائي البطولة.

وأصبح طارق حامد حديث جماهير الزمالك بعد المباراة بتألقه اللافت، وظهوره المميز الذي خطف الأضواء بكل المقاييس وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” خلال التقرير التالي:

هدف نادر

سجل طارق حامد الهدف الثالث للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي من تسديدة صاروخية رائعة خطفت الأضواء.

يعد هذا الهدف الأول لطارق حامد هذا الموسم الذي قارب على النهاية، بجانب أنه الهدف الثالث فقط لحامد مع الزمالك منذ انضمامه في صيف 2014 على مدار 133 مباراة.

وسجل طارق حامد من قبل في مرمى إنبي في الموسم الماضي وتحديدًا يوم 31 أكتوبر 2016 وهدفًا آخر في مرمى دمنهور في موسم 2014 – 2015 وبالتحديد يوم 17 يونيو 2015.

وأكد حمزة الجمل، المدير الفني للنصر العُماني والذي درّب طارق حامد في صفوف سموحة، لـ”إرم نيوز” أن حامد لاعب يملك طاقة وإرادة رائعة ومجهودًا متميزًا في وسط الملعب.

وأضاف: “طارق يجيد التسديدات ولكن الواجبات الدفاعية تجعله دائمًا بعيدًا عن مناطق التسديد وهو الأمر الذي يتحمل مسؤوليته مدربو الزمالك باستمرار”.

روح القيادة

يتسم طارق حامد بالروح القيادية المميزة التي ظهرت بوضوح في مباراة القمة أمام الأهلي، ونجاحه في قيادة وسط الملعب ومنح فريقه التماسك أمام الضغط الأهلاوي.

ونجح طارق حامد في استغلال قدراته البدنية في إيقاف هجمات المنافسين بشكل كبير وهو ما يظهر بشكل واضح رغم تراجع أداء الفريق بصورة جماعية هذا الموسم إلا أن حامد في أغلب الأوقات كان محتفظًا بأدائه القيادي.

دينامو لا يهدأ

يتسم أسلوب طارق حامد بالركض وإفساد هجمات المنافسين وهو أمر يحتاجه أي مدرب مهما كانت درجة اندفاع فريقه الهجومي.

يعد طارق حامد أحد اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم على العديد من المدربين والنجوم في الزمالك وكتب اسمه أساسيًا في تشكيلة منتخب مصر ببراعة.

وقال أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، لـ”إرم نيوز” إن طارق حامد يلعب بصورة أكثر من رائعة بشكل فردي وبتقييمه لمردوده البدني وواجبات مركزه.

وأضاف: “حامد لاعب يجيد إفساد الهجمات بصورة رائعة وهو ما يجعل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر يعتمد عليه بصورة كبيرة، خاصة أنه يمثل دويتو متفاهمًا مع محمد النني وهو أحد اللاعبين المتألقين مع منتخب الفراعنة”.

حلم المونديال

يقاتل طارق حامد بصورة كبيرة مع الزمالك على حلم المشاركة في المونديال وهو الأمر الذي أعلنه أكثر من مرة خاصة أن حامد وصل إلى 29 عامًا وبالتالي يبدو في مرحلة صعبة في مشواره الكروي.

وانضم طارق حامد لمنتخب مصر لأول مرة في عام 2013 في عهد الأمريكي بوب برادلي ولكنه لم يشارك باستمرار سوى في عهد الأرجنتيني كوبر ومن قبله فترات مع المدرب شوقي غريب وخاض 21 مباراة دولية ولم يسجل أي هدف.