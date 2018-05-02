هدف طارق حامد خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ينال الإعجاب (فيديو)‎

سجل طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، هدفًا رائعًا، في شباك الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وسدد طارق حامد كرة قوية بيسراه بعدما خرجت الكرة من باسم مرسي، سكنت شباك الإنتاج الحربي، وفشل عامر في التصدي لها.

وأشاد عدد من النقاد الرياضيين بهدف حامد، الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع.

وتأهل نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لنصف نهائي كأس مصر لكرة القدم، بالتغلب على الإنتاج الحربي بصعوبة بالغة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ربع النهائي للبطولة المحلية.

ومنذ الدقائق الأولى للمباراة، نجح الإنتاج الحربي في التقدم بهدف أحمد شديد قناوي في الدقيقة 5، ليضع الزمالك تحت ضغط كبير، وسط اعتماد كامل للإنتاج على المرتدات.

وفي الشوط الثاني، تمكن الزمالك من العودة بهدف التعادل عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وبعد الهدف تبادل الفريقان الهجوم في محاولة للوصول للهدف الثاني والتأهل.

وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة تتجه للأشواط الإضافية، استغل البديل محمد عنتر خطأ دفاعيًا ليسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 90، ليندفع بعدها الإنتاج تاركًا مساحات كبيرة في الدفاع، ليستغلها الزمالك بهدف ثالث عن طريق طارق حامد في الدقيقة 90+2 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يضرب الزمالك موعدًا مع الإسماعيلي، فيما يلاقي الأسيوطي سبورت نظيره سموحة في نصف النهائي.