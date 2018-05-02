تركي آل الشيخ يفسر تصريحاته عن مدرب جديد للنادي الأهلي المصري ببيان ثان (صورة)

أصدر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، بيانًا رسميًا أوضح خلاله ما أراده من بيانه السابق الذي عرض خلاله تعيين جهاز فني عالمي للفريق بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ” فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعًا أهلاويًا قبل أن أكون رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل بل وحاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور على أهوائهم”.

وأضاف: “مشاعري ومحبتي تحركني دائمًا وسريعًا نحو النادي الأهلي تأكيدًا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية.”

وتابع: ” مثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأي أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعًا وضع حلول فقط لا غير فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة علي وعلى كل محب”.

واختتم بيانه قائلًا:” أخيرًا.. أكرر ما كتبت من قبل و أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي المهمة هي عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقي والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع”.

من جانبه طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، لاعبي الفريق، وجهازهم الفني، بضرورة بذل أقصى جهد في لقاء الترجي التونسي، يوم الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا، ومن بعده مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، للحفاظ على مسيرة الفريق الإفريقية.

وعقد الخطيب جلسة مطوّلة مع اللاعبين مطالبًا الجميع بتحمل مسئولياته في هذا التوقيت، والعمل على قلب رجل واحد قائلًا: “لابد أن تكون مصلحة الأهلي هي الفيصل في كافة الأمور”.

وأكد الخطيب ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم في تجاوز هذه الظروف، وإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي مشددًا على ضرورة أن يقبل الجميع التحدي، والانتصار للأهلي، وروح الفانلة الحمراء، والتي عادة ما تكون صاحبة الكلمة العليا في مثل هذه المواقف.

وأوضح الخطيب خلال الاجتماع الذي حضره عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة، وعلاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة، أن جماهير الأهلي التي سوف تؤازر الفريق سيكون لها الدور الأكبر في المساندة، لاسيما وأن الرهان على هذه الجماهير الوفية لم يخسر أبدًا.

ورفض الخطيب الحديث عن أي سلبيات في الوقت السابق، مؤكدًا أن الأهم أن يفوز الأهلي الآن، ويستمر في طريقه لتحقيق حلم جماهيره بالفوز بلقب دوري الأبطال، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية.. ومن ثمّ كل الأمور قابلة للتقييم مهما كانت، ولكن في الوقت المناسب، ووفقًا لسياسة النادي الثابتة على مدار تاريخه.