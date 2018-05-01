تلميح بإقالة حسام البدري من تدريب النادي الأهلي المصري

قال الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إن الأخير غاضب للغاية من خسارة الفريق امام الأسيوطي وخروجه من كأس مصر من دور الثمانية، واصفًا الخسارة بالمحرجة.

وفجر الأسيوطي، الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، كبرى مفاجآت كأس مصر لكرة القدم بعدما فاز 1-صفر على الأهلي ليطيح بحامل اللقب من دور الثمانية.

وحرم الأسيوطي، الذي يقوده المدرب علي ماهر لاعب الأهلي السابق، بطل الدوري الممتاز من تكرار الثنائية المحلية.

وسجل البديل عمر كمال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 بعد اختراق في عمق دفاع الأهلي لينفرد بالحارس محمد الشناوي معمقًا جراح الأهلي الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي بعد هزيمته 2-1 من الغريم الزمالك في الدوري يوم الخميس الماضي.

وطالب الأهلي بركلة جزاء بعد لمس نبيل عماد لاعب الأسيوطي للكرة بيده أمام خط المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وافتقد الأهلي الفاعلية أمام المرمى بينما كاد الأسيوطي يضاعف التقدم قبل نهاية اللقاء لولا تدخل الشناوي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي إن فوز الأهلي على الترجي بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، ثم الفوز على كمبالا سيتي في ذات المسابقة سيعيد الأمور إلى نصابها.

وتابع شوبير، أما في حالة الخسارة فسيكون هناك “قرارت هامة” تخص فريق الكرة، في تلميح لرحيل حسام البدري.

ودشنت جماهير النادي الأهلي أمس هاشتاغًا طالبت خلاله برحيل حسام البدري بعد الخسارة أمام الزمالك والإنتاج الحربي في أسبوع واحد.

وقال حسام البدري مدرب الأهلي في مؤتمر صحافي “التحكيم أثر في نتيجة المباراة والجميع شاهد ركلة جزاء صحيحة وواضحة لم تحتسب لنا”.

وأضاف “الخروج من كأس مصر أمر صعب جدًا على الأهلي لكنه وارد في كرة القدم ولم يحالفنا التوفيق. سيطرنا بشكل كامل وهدف الأسيوطي جاء من خطأ في التمركز الدفاعي”.

وتابع “نحضر أنفسنا بشكل جيد لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل. لا يوجد أي متخاذل بين اللاعبين ولم يحدث تقصير بل عانينا من غياب التوفيق في آخر مباراتين”.

وقال ماهر مدرب الأسيوطي “اللاعبون كانوا رجالًا وكتبوا لأنفسهم تاريخًا”.

وواصل “درسنا الأهلي جيدًا واعتمدنا على الهجمات المرتدة لأن الأهلي يضغط بكل خطوطه”.