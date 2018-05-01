عمرو وردة يحسم مصير مفاوضات الأهلي والزمالك.. ويؤكد عرض فالنسيا

أكد عمرو وردة، صانع ألعاب أتروميتوس اليوناني، ومنتخب مصر، أن نادي فالنسيا الإسباني يرغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بجانب ناديي الأهلي والزمالك.

وقال وردة في تصريحات تلفزيونية: “هناك اهتمام من عدة أندية أوروبية لضمي خلال الفترة المقبلة، ولكنني أجلت التفكير في العروض، لحين الانتهاء من خوض كأس العالم”.

وأضاف: “الأهلي والزمالك تحدثا معي، لكنني سافرت ولن أعود إلى مصر، سأستمر لتحقيق حلمي بالتألق في أوروبا”.

وأكمل وردة: “أتألق في اليونان هذا الموسم، وتم تلقيبي بصلاح اليونان بسبب جنسيتي والتقارب في الشكل والشعر، وتألقي هذا الموسم”.

واختتم: “صلاح شخص رائع ويتألق لأن قلبه أبيض، منذ متى ولدينا لاعب ينافس ميسي وكريستيانو رونالدو”.

وتابع وردة، أن كأس العالم هو السوق الأكبر لعرض اللاعبين على الأندية، وأنه يرغب في استغلاله بأفضل شكل ممكن من أجل خطواته المقبلة.

من جانب آخر وجه عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي، رسالة للحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة الأهلي والأسيوطي، في ربع نهائي كأس مصر، اليوم الاثنين، والتي خسرها الفريق الأحمر (1-0).

وأكد القيعي، خلال برنامجه المذاع عبر قناة النادي، أن عادل يحتسب ضربات جزاء باستمرار، في المباريات التي يديرها، لكنه تغاضى عن احتساب “ركلة جزاء واضحة تمامًا للأهلي”.

وأضاف: “الحكم شاهد الواقعة، وأيضا الحكم الخامس، لكنهما رفضا احتسابها، رغم أنها لو كانت خارج منطقة الجزاء، لتم احتسابها لمسة يد واضحة”.

وتابع القيعي: “الأهلي تعرض لـظلم تحكيمي فادح أمام الأسيوطي، كيف سينام الحكم بعد ضربة الجزاء الواضحة التي تغاضى عنها؟”.

وعن الهزيمة أمام الزمالك قال القيعي: “تحدث البعض بأن الفوز على الأهلي أحلى من الدوري وهذا شيء جيد”.

وأضاف: “كل مرة نحصل فيها على بطولة الدوري وإذا لم يكن لمباراة الأهلي والزمالك أهمية وقتها فلا يوجد لدي مانع من فوز الفريق الأبيض بها”.

وأكمل: “إذا كان الأمر كذلك فلنحافظ على هذا التقليد، ننهي الدوري ونلعب مع الزمالك ليتذوقوا حلاوة الفوز على الأهلي”.