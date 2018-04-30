مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يهاجم اللجنة المالية بسبب طارق حامد‎

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا، استنكر من خلاله تصرفات وأفعال اللجنة المالية، المكلفة من وزير الشباب والرياضة بإدارة النادي ماليًا، من خلال إصدارها تقريرًا مفصلًا وشاملًا عن المبالغ المالية التي تقوم بصرفها، سواء مستحقات مالية أو مكافآت، وأخرها الإعلان عن القيمة المادية التي حصل عليها طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وأشار بيان مجلس الزمالك إلى أن ما تصدره اللجنة أمر غير معتاد، وأنه ليس من حقها الإعلان عن المبالغ المالية التي تقوم بصرفها، لأن تلك الأمور من اختصاصات مجلس الإدارة، بخلاف أن هناك أمورًا يجب أن تندرج تحت بند السرية، ومن المستحيل أن يحدث في أي نادٍ، أن يتم الإعلان عن مقدم عقد يحصل عليه لاعب.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك، أن اللجنة المالية تعد اختصاصاتها قريبة من المدير المالي، أو الإدارة المالية، وأنهم موظفون ينفذون تعليمات مجلس الإدارة، وليس لها أي حق في إصدار بيانات أو تقرير، يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، لأنها ليس لها أي صفة قانونية ووجودها غير شرعي.

يذكر أن اللجنة المالية في نادي الزمالك صرفت مستحقات لاعب وسط الفريق طارق حامد عن موسم 2016/2017، التي تخص نسبة الـ25% ووفقًا للائحة الفريق الأول، المعتمدة من مجلس إدارة النادي، تم صرف 630 ألف جنيه لطارق حامد.

وقرر مسؤولو الزمالك تعديل عقد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق اللاعب في الفترة الأخيرة، فضلًا عن ضعف المقابل المادي في قيمة عقده.

وينوي مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع اللاعب لحسم ملف تعديل عقده، وزيادة مدة التعاقد مع المدافع على أن يتم تقديره بالشكل المناسب.

وكان مجلس إدارة النادي الأبيض قد أعلن من قبل عن نيته في تعديل عقد النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأبيض الذي ينتهي تعاقده مع النادي الموسم المقبل.