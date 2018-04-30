نادي الزمالك يعلن موقفه النهائي من ضم عماد متعب.. ويوضح تفاصيل أزمة محمد إبراهيم وحازم إمام

حسم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفه من التعاقد مع عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق ونادي التعاون السعودي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى أيمن حافظ، مدير الكرة، وجود أي مفاوضات من قبل مسؤولي الزمالك مع متعب، وقال في تصريحات إذاعية: “عماد لاعب كبير جدًا، وله كل التقدير ولكن لم ندخل في أي مفاوضات لضمه في الفترة المقبلة، ولسنا في حاجة لجهوده الفنية”.

وأضاف: “خط هجوم الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ومن الصعب أن ينضم متعب للفريق بعد أن تقدم في السن وبات على أبواب الاعتزال، لأنه لن يقدم أي إضافة قوية لهجوم الفريق، وكل ما أثير عن التفاوض مع اللاعب لا أساس له من الصحة مع احترامي لاسم اللاعب”.

وعن أزمة محمد إبراهيم وطارق حامد، قال حافظ: “بالنسبة لأزمة الثنائي، في البداية قررت تغريمهما ماليًا؛ لكن المجلس قرر أن يكون هناك قرار تربوي بإيقافهما”.

وتابع حافظ: “محمد إبراهيم دوّن مذكرة بشكل غير لائق وقدمها للمجلس، ولكن أعتقد أن الأزمة في طريقها للحل بعد انتهاء مشكلة حازم، لم أقل جملة (يا أنا يا محمد إبراهيم في الزمالك)، استحالة أن أقول هذا الكلام، جميع اللاعبين أخوتي وأصدقائي”.

وتابع: “طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، تلقى عرضًا من فريق أهلي جدة السعودي في الموسم الماضي، لكن الأمور توقفت، اللاعب ليست لديه أزمة مع النادي، ولكن المشكلة أن لجنة الأموال جاءت إلى النادي قبل أن نصرف مقدم عقده”.

وأردف: “الأهلي المصري لم يفاوض طارق، وهو لاعب قوي جدًا ومهم جدًا لنادي الزمالك، ومستمر مع الأبيض ولن يرحل بأي حال من الأحوال”.

وعن تسريب عقد اللاعب القديم، قال حافظ: “اللجنة المالية طلبت بعض العقود وكانوا يصورونها، وتلك العقود كانت بحوزتنا منذ فترة طويلة، ولكنها لم تخرج للإعلام”.

وعن أيمن حفني، قال: “حفني وقع للزمالك على بياض، النادي سوف يعدل عقده بالشكل الذي يليق به، أما مصطفى محمد المعار لنادي طنطا، سوف يعود إلى الفريق في الموسم المقبل، وهو مستقبل نادي الزمالك، والجهاز الطبي للنادي يتابع معه آخر تفاصيل إصابته، ولم نحسم ملف باقي اللاعبين المعارين، والأمر يتوقف على المدير الفني الجديد”.

وبسؤاله عن موقف خالد قمر، شدد: “لاعب الفريق المعار إلى الإنتاج الحربي، لن يشارك في مباراة الفريقين بكأس مصر، كل اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة تم وضع بند في عقودهم تمنع مشاركتهم في مباريات الزمالك”.

وأكمل: “وضعنا بندًا في كل العقود تقضي بعدم مشاركة لاعبينا في مبارياتنا، وهناك شروط جزائية كبيرة”.

ومن جانب آخر، نفى محمد الحنفي، الحكم الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك الماضية بالدوري، الأنباء كافة التي ترددت عن مقاضاته للنادي الأهلي، بسبب مانشيت مجلة النادي والذي وصفه بالـ”ملاكي” قبل مباراة القمة.

وقال الحفني: “مستحيل أقاضي الأهلي لأنه قيمة كبيرة، ولو حد كتب كلمة زي دي الخطيب قيمتين في بعض نزل بيان واعتذر، وليس معنى أن شخصًا منتميًا للكيان كتب عنوانًا غير صحيح أن أقاضي النادي”.