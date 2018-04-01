حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع عماد متعب

أكد أمير مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك المصري، أنه لا أساس من الصحة لما تردد على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول الزمالك على توقيع عماد متعب مهاجم الأهلي المعار إلى نادي التعاون السعودي.

وتناقل مصريون على نطاق واسع أنباء توقيع عماد متعب لنادي الزمالك على لسان نجل رئيس الزمالك، خاصة بعد تلميحات من وكيل اللاعب.

وقالت تقارير مصرية إن الزمالك يتفاوض مع مهاجم الأهلي المعار للتعاون بشكل جدي.

ولا يرغب حسام البدري مدرب الأهلي في إعادة عماد متعب لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي التعاون.

ولم يسجل متعب أي هدف للتعاون منذ الانتقال له يناير الماضي.

وقال نجل رئيس الزمالك الذي يلعب دورًا بارزًا في صفقات الفريق أن الزمالك لم يفاوض متعب من الأساس لضمّه كما تردد.

ولم تقابل جماهير نادي الزمالك خبر التعاقد مع عماد متعب بارتياح حيث يبلغ اللاعب 35 عامًا، بخلاف هبوط مستواه بشكل كبير.