خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري يُعلن انتهاء أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة (فيديو)

خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري يُعلن انتهاء أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري انتهاء أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع اتحاد كرة القدم في بلاده.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: “اعتبروا أن الأزمة انتهت.. أي ترضية لحل الأزمة مقبولة وسنقوم بها، كل الطلبات مجابة”.

وأضاف: “اتحاد الكرة والرعاة، يؤكدون عدم وجود مشكلة، إيهاب لهيطة مدير المنتخب تحدث مع رامي عباس وأنا تحدثت مع صلاح. كل الطلبات ستكون مجابة وأي ترضية لحل المشكلة ستكون مقبولة”.

وحسم خالد عبدالعزيز الأمر قائلًا: “إن كان هناك تفسيرين قانونيين في عقود صلاح مع رعاته، وعقود رعاة اتحاد الكرة، سيتم الأخذ بالتفسير الذي يصب في صالح صلاح”.

وشدد وزير الرياضة على أن هناك نقص خبرة في التعامل مع الكيانات الدولية وأي غرامات سيتحملها اتحاد الكرة”.

وتضامنت الجماهير المصرية مع نجمها محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بسبب أزمته مع اتحاد الكرة، وقامت بعمل وسم يحمل اسم #ادعم_محمد_صلاح، لمساندته في أزمة الرعاية.

وأطلقت الجماهير المصرية الهاشتاغ، بعدما كتب “صلاح” تغريدة قال فيها:”بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. وأتمنى أن يكون التعامل أرقى من كدا”

وأشعل محمد صلاح، نجم وهدّاف نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مجددًا أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه التغريدة.

وجاءت تغريدة “صلاح” بعد ساعات قليلة من إظهار اتحاد الكرة الخطاب الذي أرسله إلى رامي عباس المحامي الخاص باللاعب، وكتب فيه أنه لا توجد مخالفة لأي لوائح دولية بشأن استخدام صور “محمد صلاح”، والحقوق التجارية الخاصة بقميص المنتخب، وأنه عازم على مواصلة استخدام حقوقه لتنمية موارده من أجل تطوير كرة القدم، وصناعة أبطال آخرين مثل محمد صلاح.

واشتعلت الأزمة بين الطرفين بشكل كبير، حيث وصلت إلى التهديدات بالاعتزال دوليًا من جانب “محمد صلاح” قبل بطولة كأس العالم، بعد نحو شهرين، خاصة أنه لجأ لأكثر من جهة لحل الأزمة، ولكن اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة رفضا حلَّ الأمر

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