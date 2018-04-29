ادعم_محمد_صلاح .. هاشتاغ يتصدر المركز الأول عالميًا على تويتر

تضامنت الجماهير المصرية مع نجمها محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بسبب أزمته مع اتحاد الكرة، وقامت بعمل وسم يحمل اسم #ادعم_محمد_صلاح، لمساندته في أزمة الرعاية.

وأطلقت الجماهير المصرية الهاشتاغ، بعدما كتب “صلاح” تغريدة قال فيها:”بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. وأتمنى أن يكون التعامل أرقى من كدا”.

وأشعل محمد صلاح، نجم وهدّاف نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مجددًا أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه التغريدة.

وجاءت تغريدة “صلاح” بعد ساعات قليلة من إظهار اتحاد الكرة الخطاب الذي أرسله إلى رامي عباس المحامي الخاص باللاعب، وكتب فيه أنه لا توجد مخالفة لأي لوائح دولية بشأن استخدام صور “محمد صلاح”، والحقوق التجارية الخاصة بقميص المنتخب، وأنه عازم على مواصلة استخدام حقوقه لتنمية موارده من أجل تطوير كرة القدم، وصناعة أبطال آخرين مثل محمد صلاح.

واشتعلت الأزمة بين الطرفين بشكل كبير، حيث وصلت إلى التهديدات بالاعتزال دوليًا من جانب “محمد صلاح” قبل بطولة كأس العالم، بعد نحو شهرين، خاصة أنه لجأ لأكثر من جهة لحل الأزمة، ولكن اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة رفضا حلَّ الأمر.

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا… — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

في نفس السياق قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز إنه سيعمل جاهدًا على حل الأزمة.

وكتب عبد العزيز في حسابه على تويتر: “سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة . خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل”.