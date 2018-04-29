نادي الزمالك يكشف مصير لاعبيه المحترفين في السعودية.. وموعد وصول كريستيان غروس لقيادة الفريق

كشف مصطفي فتحي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري والمعار لصفوف التعاون السعودي، موقفه من العودة لصفوف القلعة البيضاء في بداية الموسم المقبل.

وقال هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات إذاعية: “طلب مصطفى مهلة من الزمالك من أجل البحث عن عرض في السعودية، وإن لم يجد فسيعود إلى الزمالك الموسم المقبل”.

وأضاف زادة: “فتحي تعهد لإدارة القلعة البيضاء بأنه سيعود للزمالك حال عدم تلقيه عرضًا جادًا ومناسبًا له، موضحًا أن إدارة النادي تبحث مع لاعبيها المُعارين مصيرهم من العودة للنادي عقب انتهاء فترة الإعارة”.

وتابع: “كهربا المُعار لنادي اتحاد جدة أبغلنا بتلقيه عرضًا من أحد الأندية الإنجليزية بمقابل مادى كبير للغاية، وسيعقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، لحسم الأمر، وإذا كان المقابل المادي كبيرًا سنوافق على احترافه”.

وعن محمد عبدالشافي، لاعب الفتح السعودي، أشار زادة: “أتمنى عودته للزمالك، إذا لم يعد إلى أهلي جدة مرة أخرى، فالزمالك أفضل له من أندية الوسط فى الدوري السعودي”.

وأشار زادة إلى أن كابونغو كاسونغو، مهاجم الفريق، يتبقى له نحو 10% من مستحقاته، وأن اللاعب حصل على مستحقاته المتبقية كافة والأمور تسير بشكل جيد.

من ناحية أخرى، أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأبيض، سيكون ضمن الجهاز الفني للفريق مع المدير الفني الأجنبي المنتظر كريستيان غروس، موضحًا أن مرتضى عقد جلسة معه، وقال له: “أنا راهنت عليك وستبقى مع المدير الفني الأجنبى الجديد”.

وأوضح زادة أن غروس سيصل القاهرة الأربعاء أو الخميس المقبل، لاستكمال مفاوضاته مع مجلس الزمالك، قائلًا: “سنعقد جلسة أخرى مع غروس للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بعقده”.

وعن أزمة حازم إمام ومحمد إبراهيم، تابع: “الزمالك أنهي أزمة حازم إمام، كابتن الفريق، مع أيمن حافظ، مدير الكرة، خلال الساعات الماضية، واللاعب عاد إلى التدريبات بشكل طبيعي، وبالنسبة لمحمد إبراهيم سيتم النظر في المذكرة التي تقدم بها، وأعتقد أن أزمته ستُحل أيضًا ويعود للتدريبات، محمد من أبناء الزمالك”.

وفي سياق مختلف، وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعدًا بديلًا لمباراة نهائي كأس مصر هذا الموسم، في حال عدم تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية.

وقال عامر حسين، إنه حال مشاركة الأهلي في نهائي كأس مصر ستقام المباراة يوم الـ19 من مايو المقبل، أما إذا لم يشارك الأحمر في المباراة النهائية فمن الممكن إقامة النهائي يوم الـ14 من الشهر نفسه.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت إقامة مباريات قبل نهائي ونهائي كأس مصر على استاد برج العرب بحضور الجماهير.