نادي الزمالك المصري يفاوض جوزيه غوميز مدرب التعاون السعودي “تلميذ فيريرا”

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مانويل مارتينز غوميز المدير الفني للتعاون السعودي لتولّي تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أن المفاوضات مع المدرب البرتغالي جاء تحسبًا لعدم تولّي السويسري جروس مسؤولية تدريب الفريق الأبيض بالرغم من إعلان مرتضى منصور التوصل لاتفاق مع المدير الفني. .

وأكد المصدر أن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس السابق ونجل رئيس النادي هو من يقود المفاوضات مع جوزية غوميز، كون الأخير سبق له العمل كمساعد للبرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك بأندية بورتو البرتغالي ومالاغا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

ورغبة الزمالك في التعاقد مع غوميز قد تصطدم بنادي التعاون ووالد المدرب نفسه، حيث قال المدرب البرتغالي في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي التعاون على “تويتر” يوم الثلاثاء الماضي، إنه توصّل لاتفاق مع إدارة التعاون على كل الأمور الخاصة بالبقاء مع الفريق.

وأكد غوميز أن بقاءه في التعاون نفسه مرتبط بأزمة تخص والده، حيث قال إن هناك مشكلة أسرية عليه أن يسافر إلى البرتغال لحلها، وفي حال نجح في ذلك سيعود من جديد لقيادة التعاون، وهو ما قد يفسد مفاوضات الزمالك.

وبدأ غوميز رحلته كمدرب مستقل موسم 2012/2013 بتولّي تدريب فريق فيديوتون المجري ثم تدريب أندية: التعاون، والأهلي، السعودي، وبني ياس، في الإمارات.

يذكر أن السويسري كريستيان جروس غادر مدينة الجونة المصرية السياحية، عائدًا إلى بلاده، ظهر اليوم الأربعاء، عقب المفاوضات التي جمعته مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام الماضية لتولّيه تدريب الفريق.

ولم يوقّع جروس أي عقود مع الزمالك قبل مغادرة الجونة، وذلك على عكس ما أعلنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي أكد أن المدرب سيوقّع على العقود نهاية هذا الأسبوع.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن جروس سيعود إلى مصر، الإثنين المقبل لتوقيع العقود في حالة استقدام الطاقم المعاون له كاملًا، والموافقة على شروطه.

واقتربت مفاوضات الزمالك مع السويسري كريستيان جروس من الفشل، بعد تأخر مسؤولي القلعة البيضاء في توقيع العقود، ووصول عرض رسمي له لتدريب منتخب الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن قائمة مختصرة، يأتي على رأسها السويسري كريستيان غروس لتدريب “الأسود” في الفترة المقبلة.