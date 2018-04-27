موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأسيوطي

يواجه النادي الأهلي منافسه الأسيوطي في ربع نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة على استاد برج العرب، الإثنين المقبل، 30 أبريل، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي في العودة إلى طريق الانتصارات بعد سقوطه أمام الزمالك 2/1 أمس الخميس.

وتلقى الأهلي أول خسارة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري منذ العام 2007.

ووصل الأهلي إلى ربع النهائي بعد أن تجاوز عقبة الداخلية بالفوز عليه 2/0 في دور الـ 16.

أما الأسيوطي فقد وصل إلى ربع النهائي بعد أن تغلب 3/0 على الاتحاد السكندري.

والأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة بفوزه 2/1 على المصري البورسعيدي.