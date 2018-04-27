مدرب النادي الأهلي يطلب رحيل 3 لاعبين.. وعودة زكريا

حدد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، أسماء بعض لاعبي الفريق، المقرر أن يرحلوا عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، بسبب عدم الحاجة لجهودهم الفنية خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز” إن حسام البدري، استقر على رحيل 3 لاعبين في انتقالات الصيف القادم، وهما الجنوب أفريقي باكا وأحمد حمودي وميدو جابر.

وأضاف المصدر: “البدري يرغب في منح الفرصة لباكا، لاكتساب مزيد من الخبرات من خلال إعارته في الوقت الذي أكد لمسؤولي الأهلي عدم قناعته باستمرار أحمد حمودي، بعد استنفاده كل الفرص التي حصل عليها بجانب إصاباته المتكررة”.

وتابع: “يرغب البدري أيضًا في الاستغناء عن ميدو جابر، بسبب فشله في إثبات جدارته رغم الفرص المتتالية التي حصل عليها، وبعد أن دفع به في العديد من المباريات منذ بداية الموسم، لذلك وضعه على رأس قائمة الراحلين نهاية الموسم”.

وأردف المصدر: “طلب حسام البدري عودة مؤمن زكريا وعدم تجديد إعارته في الأهلي السعودي، بسبب الحاجة لجهوده الفنية الموسم المقبل، في ظل النقص في مركز الجناح المهاجم بعد فشل حمودي وميدو جابر”.

ويدرس مسؤولو الأهلي تجديد إعارة أحمد الشيخ لنادي الاتفاق السعودي، بعد طلب الأخير الحصول على خدماته لموسم آخر بعد استعارته في الـ6 أشهر الماضية، وتألق أحمد الشيخ بقميص الاتفاق السعودي، الأمر الذى دفع مسؤوليه إلى إرسال عرض جديد لاستعارته في الموسم المقبل وهو الأمر الذي تناقشه إدارة الأهلي حاليًا.

وينتظر الشيخ معرفة مصيره مع الأهلي سواء بالعودة له في الموسم الجديد، أو تجديد إعارته للاتفاق، أو لصفوف أي نادٍ آخر، خاصة بعد دخول عدد أندية أخرى في مفاوضات لضم اللاعب أبرزها الفيحاء السعودي.

ومن جانب آخر، يسعى حسام البدري للاستعداد مبكرًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تعتبر الهدف الأهم لنادي القرن وجماهيره، خاصة بعد خسارة نهائي البطولة العام الماضي، أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية.

وأكد البدري لمسؤولي الأهلي أن استعادة لقب أفريقيا، والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية، يبقي مطمعًا رئيسًا لجميع اللاعبين والجهاز الفني، خاصة بعد ضياع الحلم الموسم الماضي.

مصادر داخل الفريق كشفت الشروط التي وضعها البدري لحصد لقب أفريقيا هذا الموسم، حيث اشترط تعديل مكافآت المباريات ولائحة الفريق الداخلية، بجانب عدم التفريط في أي لاعب أساسي حتى انتهاء منافسات بطولة أفريقيا، مهما كانت الضغوط والإغراءات المالية من قبل الأندية الخليجية وتحديدًا السعودية.

يذكر أن الأهلي خسر أمس أمام الزمالك بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة في الجولة 34 من منافسات الدوري العام.