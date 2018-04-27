موعد مباراة الزمالك القادمة مع الإنتاج الحربي

يواجه نادي الزمالك المصري منافسه الإنتاج الحربي في ربع نهائي كأس مصر، على إستاد برج العرب.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل، الثاني من مايو، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة..

ويسعى الزمالك إلى استغلال حالته المعنوية المرتفعة بعد فوزه التاريخي على منافسه التقليدي الأهلي، أمس الخميس، في الدوري المصري.

وحقق الزمالك أول فوز له على الأهلي منذ العام 2007، بفوزه 2/1.

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في آخر 3 مباريات، إذ خسر مرة وتعادل مرتين.

وفي الدور نفسه يلتقي الأهلي مع الأسيوطي، وسموحة مع وادي دجلة.