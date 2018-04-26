جدل حول أداء محمد الحنفي حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في ختام الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز جدلًا كبيرًا؛ بسبب قرارات محمد الحنفي حكم المباراة، والتي وصفها البعض بأنها غير عادلة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

تقدم الزمالك عن طريق كاسونغو وأيمن حفني، ثم سجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 61 نقطة ويصعد للمركز الثالث، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 85 نقطة.

وشهدت قمة الكرة المصرية خروجًا عن النص، وأشهر محمد الحنفي ما يقرب من 10 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين، حيث نال بطاقة صفراء من الأهلي، كل من عمرو السولية وإسلام محارب وأجاي، وأحمد فتحي وحسام عاشور، فيما نال البطاقة الصفراء من الزمالك كل من أيمن حفني ويوسف أوباما ومحمود علاء وجنش وطارق حامد.

في البداية تحدث محمد الحنفي حكم مباراة القمة 116 بين الأهلي والزمالك قائلًا: “مباريات القمة دائمًا صعبة ولها طابع خاص من الندية والإثارة، والحمدلله نجحنا في الوصول بالمباراة لبر الأمان”.

وعن العنف والاحتكاكات الكثيرة في المباراة قال: “الاحتكاك والاقتحامات أمر طبيعي في كرة القدم، خاصة وأنها لعبة تتسم دائمًا بالقوة والعنف”.

وعن أداء الحنفي قال عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ رئيس لجنة الحكام: إن محمد الحنفي تمكن من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بذكاء، خاصة وأنها كانت مهددة بالإلغاء؛ بسبب المشاحنات بين لاعبي الفريقين.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن المباراة كانت مهددة بالإلغاء نتيجة المشاحنات الكبيرة بين لاعبي الفريقين، مؤكدًا أن الحنفي تمكن من إدارة المباراة بذكاء والخروج بها لبر النهاية.

وشدد عبدالفتاح على أن اللاعبين لم يساعدوا الحكم لإدارة المباراة بشكل ناجح، قبل أن يشير إلى أن اللاعبين عليهم عامل كبير لمساعدة الحكم لإدارة أي مباراة.

في نفس السياق، أشاد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، بأداء الحكم محمد الحنفي، الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا خلال مباراة القمة، ولكن لاعبي الأهلي والزمالك كانوا السبب في إفساد متعة المباراة، وأن هؤلاء اللاعبين لا ينفع معهم سوى الحكم الأجنبي.

وأشاد الغندور بما وصفه بـ”صبر الحنفي” مؤكدًا أنه صبر على سلوك لاعبي الفريقين، ونجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح النادي الأهلي صحيحة.

وكشف الغندور أن بعض الكرات تستحق الكارت الأحمر، مثل احتكاك حسام عاشور مع أيمن حفني، مؤكدًا أن لاعب الأهلي كان يستحق الطرد، وكذلك يوسف أوباما؛ بسبب احتكاكه مع سعد سمير.