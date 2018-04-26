مباراة الأهلي والزمالك.. اشتباك بالأيدي بين عمرو السولية وحمدي النقاز (فيديو)

اشتبك لاعبو الأهلي والزمالك خلال المباراة التي تقام الآن بين الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، عقب تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق كابونغو كاسونغو.

وحاول التونسي حمدي النقاز مدافع الزمالك منع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من اللحاق بالكرة داخل منطقة الجزاء، واشتبك اللاعبان، ثم تدخل زملاؤهما وتطورت، حتى تدخل طاقم التحكيم.

يتابع عشاق الكرة العربية والمصرية لقاء القمة المرتقب في الدوري المصري لكرة القدم بين الأهلي وضيفه الزمالك، مساء الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري.

ولا تبدو مباراة القمة كعادتها محل اهتمام الجميع، في ظل تفوق معتاد للأهلي في السنوات الأخيرة وحسمه الدوري المصري قبل نهايته بست جولات، ولكن الجميع يترقب اختبارًا جديدًا للزمالك مع المدير الفني المؤقت خالد جلال، لفوز شرفي أو بطولة خاصة كما يتحدث البعض، بعد أن أضاع الفريق حلم المنافسة، بل وأصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث.