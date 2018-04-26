موعد مباراة الأهلي والزمالك و5 أمور أخرى يجب أن تعرفها عن كلاسيكو الدوري المصري

يتابع عشاق الكرة العربية والمصرية لقاء القمة المرتقب في الدوري المصري لكرة القدم بين الأهلي وضيفه الزمالك، مساء الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري.

ولا تبدو مباراة القمة كعادتها محل اهتمام الجميع في ظل تفوق معتاد للأهلي في السنوات الأخيرة وحسمه الدوري المصري قبل نهايته بست جولات، ولكن الجميع يترقب اختبار جديد للزمالك مع المدير الفني المؤقت خالد جلال، لفوز شرفي أو بطولة خاصة كما يتحدث البعض بعد أن أضاع الفريق حلم المنافسة بل وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث.

وتبدو مباراة القمة حائرة بين انتفاضة منتظرة للزمالك مع المدرب خالد جلال، أو استمرار الانتصارات للأهلي مع المدرب حسام البدري وهو ما يرصده “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

تفوق الأهلي

يتفوّق الأهلي بشكل واضح على الزمالك في مباريات الدوري، لدرجة أن الفريق الأحمر لم يعرف طعم الهزيمة في قمة الدوري منذ مايو 2007 حين خسر أمام الزمالك بهدفين دون رد في الدوري بعد أن حسمه الأهلي.

ولم يعرف الأهلي طوال 11 عاماً طعم الهزيمة أمام الزمالك بالدوري، كما أن الفريق الأحمر حسم لقب الدوري مبكراً قبل 6 جولات من النهاية.

ويبحث الأهلي عن مواصلة أرقامه القياسية بعد أن أصبح أعلى فريق يسجل أهداف في تاريخ الدوري في موسم واحد كما أصبح أكثر فريق يحقق الانتصارات بالدوري في موسم واحد، ويتطلع الأهلي لأن يصبح أعلى فريق يحصد نقاطاً بالدوري في موسم واحد وهو الرقم المسجل باسم الزمالك برصيد 87 نقطة في موسم 2014 – 2015.

وأكد ربيع ياسين مدرب منتخب الناشئين المصري لإرم نيوز أن الأهلي لديه طموح كبير لتحقيق الأرقام القياسية وإصرار لا يتوقف عن حصد الانتصارات.

وأضاف: “الأهلي كفته أرجح للفوز بلقاء القمة فهو الفريق الأقوى والأكثر جاهزية ولكن هذا لا يعني أن الزمالك سيكون فريسة سهلة فالملعب هو الفيصل والمباراة قد تكون خارج أي معايير”.

فوز معنوي

يبحث الزمالك عن فوز معنوي يعيد الثقة للاعبيه بعد موسم مهزوز شهد الإطاحة بالمدرب المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش وإيهاب جلال وتعيين خالد جلال لنهاية الموسم.

وأصبح الزمالك باحثاً عن حصد الفوز على الأهلي لتحفيز لاعبيه على تقديم أداء مختلف والمنافسة بقوة على بطولة كأس مصر بعد الوصول لدور الثمانية أمام الإنتاج الحربي.

وأكد هشام يكن، مدافع الزمالك الأسبق، لإرم نيوز أن الفريق يعاني من بعض المشاكل الفنية الواضحة ولكن في النهاية الفوز على الأهلي يعطي اللاعبين دفعة كبيرة وقوية.

وأضاف: “الروح القتالية مطلوبة وأيضاً التركيز الشديد في الجوانب الدفاعية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للزمالك مع التركيز على تنظيم المرتدات بصورة طيبة”.

غيابات مؤثرة

يعاني الفريقان من غيابات مؤثرة فالأهلي يفتقد جهود هدافه المغربي وليد أزارو الذي سجل 18 هدفاً بالدوري وأيضاً مدافعه رامي ربيعة، كما تحيط الشكوك بمشاركة سعد سمير مدافع الفريق لشعوره بالإجهاد.

ويفتقد الزمالك أيضاً جهود حارسه الدولي أحمد الشناوي والسوري مؤيد العجان وعماد فتحي للإصابة ومحمد عبد الغني لتراكم البطاقات وحازم إمام ومحمد إبراهيم للإيقاف الداخلي بجانب محمد أشرف روقة وأحمد داودا وأحمد توفيق والغاني نانا بوكو ومحمد الشامي وأحمد رفعت لأسباب فنية.

أجاي سلاح البدري الأبرز

يعتمد حسام البدري على قدرات مهاجمه النيجيري جونيور أجاي، صاحب الأهداف التسعة بالدوري والذي يجيد أداء دور صانع الألعاب برصيد 10 أهداف صنعها لزملائه.

ويعتمد البدري على أجاي كقائد للهجوم بعد رحيل عبد الله السعيد للدوري الفنلندي بجانب مروان محسن الذي يلعب دور رأس الحربة الصريح مع وجود وليد سليمان صاحب الخبرات وميدو جابر أو أحمد حمودي للتواجد في مركز الجناح الأيمن.

ويتسلح البدري بصلابة دفاعه في وجود الرباعي أيمن أشرف ومحمد نجيب وأحمد فتحي وصبري رحيل بجانب مردود ثنائي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية.

انتفاضة جلال

يبحث خالد جلال عن الانتفاضة في وجود مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو، بجانب دعم الثنائي أيمن حفني ويوسف إبراهيم أوباما مع وجود محمد عنتر وأحمد مدبولي كأوراق رابحة.

ويراهن جلال على الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود دونجا لغلق وسط الملعب مع الرباعي الدفاعي محمود علاء ومحمود الونش والتونسي حمدي النقاز وأحمد أبو الفتوح أو النيجيري معروف يوسف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على 3 قنوات مصرية هي النيل للرياضة وأون سبورت ودي إم سي سبورتس.