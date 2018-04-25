“فيفا” يوقع عقوبة قاسية على سليماني كوليبالي لصالح النادي الأهلي المصري

حصل النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتغريم اللاعب الإيفواري الهارب سليماني كوليبالي مبلغ مليون و436 ألف دولار بعد هروبه من النادي.

وقال حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للأهلي لـ”إرم نيوز” إن كوليبالي لا يستطيع اللعب لأي فريق آخر أو العودة لممارسة كرة القدم قبل سداد المبلغ المطلوب، سواء من خلاله أو من خلال النادي الجديد الذي يلعب له.

واستبعد عبدالرازق لجوء كوليبالي للمحكمة الرياضية الدولية لأن هذا الأمر مكلف ماليًا كما أنه لن يعيده لممارسة كرة القدم سوى بعد فترة طويلة من المناقشات.

يذكر أن كوليبالي حاول حل المشكلة وديًا مع النادي الأهلي، عن طريق رد جميع المبالغ التي تقاضاها عند التعاقد مع الأهلي، بالإضافة إلى دفع المبلغ المالي الذي يحدده الأهلي، نظير تسوية المشكلة بينه وبين النادي الأحمر وديًا، وعدم الانتظار للفصل في القضية من قبل المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.