شركة تسويق تعرض على نادي الزمالك عودة مهاجم الأهلي الهارب

تلقى نادي الزمالك المصري عرضًا من إحدى شركات التسويق للتعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، الذي هرب دون علم ناديه، زاعمًا أنه تعرض للاضطهاد داخل النادي الأحمر.

وعرضت الشركة على مجلس إدارة نادي الزمالك إمكانية التعاقد مع كوليبالي مقابل تحمّل النادي الأبيض قيمة الغرامة المنتظر توقيعها على اللاعب لصالح النادي الأهلي من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر صدور الحكم خلال الفترة المقبلة بعد حجز القضية للحكم.

وطلب الأهلي الحصول على مبلغ قدره 3 ملايين و500 ألف دولار بما يوازي 70 مليون جنيه مصري، تعويضًا عن الأضرار المالية والفنية التي لحقت بالنادي جراء هروبه، وذلك رغم حصوله على مستحقاته بالكامل.

وأرسلت إدارة الأهلي إفادة من البنك مدعومة بصور الشيكات التي صرفها اللاعب طوال فترة تواجده في القاهرة للتأكيد على حصول اللاعب على جميع مستحقاته، فضلًا عن إرسال بيان بالمباريات التي لعب فيها بعدد الدقائق، لتأكيد أنه كان أحد العناصر الأساسية داخل الفريق.