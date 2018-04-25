مباراة الأهلي ضد الزمالك.. جدل واسع حول الإيحاءات الجنسية بمجلة النادي الأحمر (صورة)

أثار غلاف مجلة النادي الأهلي المصري جدلًا واسعًا قبل يوم واحد فقط من مباراة الأحمر مع الزمالك بختام بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي.

وتسبب عنوان مجلة الأهلي “أهلًا بالزمالك ليلة الخميس” بجدل واسع في الأوساط الصحفية والجماهيرية المصرية.

وعلق الصحافي المصري حسام زايد :”عناوين صادمة في مجلة الأهلي.. ولو كُتبت في مجلة الزمالك لقامت الدنيا ولم تقعد.. تلميحات مرفوضة تمامًا، ولا تليق إطلاقًا، ولا تدخل تحت بند الإسقاط المتاح أو الدعابة المقبولة، بل أعتبرها عناوين مثيرة للفتنة”.

وعلق الصحافي محمود عبدالرحمن: “الأدب والأخلاق، ومفيش عقد من التحكيم، المجلة الرسمية للنادي الأهلي”.

وقال الصحافي أحمد أشرف: “العناوين سيئة جدًا، دي ولا كأنها صفحة على الفيس بوك”.

وقال الإعلامي خالد الغنور، إن مجلة النادي الأهلي تثير الفتنة قبل المباراة، وترهب حكام القمة المصرية.

وسبق أن أثارت مجلة النادي الأهلي جدلًا واسعًا بعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر العام قبل الماضي؛ حينما عنونت :”دم سعد في رقبة مين؟”.

مباراة الأهلي والزمالك لا تحظى بأهمية هذه المرة

ولا تحظى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باهتمام جماهيري وإعلامي كبير على غير العادة؛ بعدما حسم الأهلي اللقب قبل ست جولات، كما فقد الزمالك فرصة احتلال الوصافة والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وربما يكون حافز الأهلي أكبر في مباراة القمة الأشهر في أفريقيا، فالفوز سيجعله يحطم الرقم القياسي للزمالك الذي أنهى الدوري برصيد 87 نقطة في موسم 2014-2015، بينما يملك فريق المدرب حسام البدري حاليًا 85 نقطة.

وتتبقى للأهلي مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

كما ستكون القمة تجربة قوية للأهلي قبل استضافة الترجي التونسي في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد نحو أسبوعين. أما الزمالك صاحب المركز الثالث حاليًا، الذي ودع كأس الاتحاد الأفريقي مبكرًا، فيبتعد عن الأهلي بفارق 27 نقطة.

وقد يتراجع الزمالك، الذي يقوده حاليًا المدرب المؤقت خالد جلال، بعد إقالة إيهاب جلال لسوء النتائج، للمركز الرابع، مع تبقي مباريات مؤجلة للمصري البورسعيدي.

وفاز الأهلي في آخر قمة 3-صفر في يناير كانون الثاني الماضي، في أول مباراة للزمالك تحت قيادة جلال، الذي أقيل في وقت سابق من الشهر الجاري.