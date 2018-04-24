مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لا تحظى باهتمام على غير العادة

لا تحظى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الختامية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ الخميس، باهتمام جماهيري وإعلامي كبير على غير العادة بعدما حسم الأهلي اللقب قبل ست جولات، كما فقد الزمالك فرصة احتلال الوصافة، والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وربما يكون حافز الأهلي أكبر في مباراة القمة الأشهر في أفريقيا، فالفوز سيجعله يحطم الرقم القياسي للزمالك الذي أنهى الدوري برصيد 87 نقطة في موسم 2014-2015، بينما يملك فريق المدرب حسام البدري حاليًا 85 نقطة.

وتتبقى للأهلي مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

كما ستكون القمة تجربة قوية للأهلي قبل استضافة الترجي التونسي في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد نحو أسبوعين.. أما الزمالك صاحب المركز الثالث حاليًا، الذي ودَّع كأس الاتحاد الأفريقي مبكرًا، فيبتعد عن الأهلي بفارق 27 نقطة.

وقد يتراجع الزمالك، الذي يقوده حاليًا المدرب المؤقت خالد جلال بعد إقالة إيهاب جلال لسوء النتائج، للمركز الرابع مع تبقي مباريات مؤجلة للمصري البورسعيدي.

وفاز الأهلي في آخر قمة 3-صفر في يناير/ كانون الثاني الماضي في أول مباراة للزمالك تحت قيادة جلال الذي أُقيل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الصراع على الوصافة سيلعب المصري، الذي يتأخر عن الزمالك بثلاث نقاط، مع سموحة خامس الترتيب، بينما يلتقي الإسماعيلي ثاني الترتيب برصيد 64 نقطة مع النصر متذيل الترتيب يوم الجمعة المقبل.

وقال حسام حسن، مدرب المصري:”سنواجه منافسًا قويًا يضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة مما يستوجب الحذر أمامهم”.

وأضاف خلال تصريحات لموقع ناديه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: “لدي ثقة تامة في اللاعبين بعد ضمان الوجود في المربع الذهبي للموسم الثالث على التوالي، والآن ننافس على المركزين الثاني أو الثالث”.

وانتهى الصراع من أجل البقاء بضمان هبوط الثلاثي: النصر، والرجاء، وطنطا، إلى القسم الثاني.