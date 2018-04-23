ألتراس النادي الأهلي المصري تعلن تجميد نشاطها لأجل غير مسمى

أعلنت رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري المعروفة إعلاميًا باسم “ألتراس أهلاوي”، تجميد نشاطها إلى أجَل غير مسمى، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت رابطة ألتراس أهلاوي، عبر “فيسبوك” بيانًا مقتضبًا قالت فيه: “تم تجميد نشاط الغروب لأجل غير مسمى”.

يذكر أنه قد حدثت مناوشات بين أعضاء ألتراس أهلاوي وأفراد الشرطة خلال مباراة الأهلي ضد مونانا الغابوني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

واعتذرت ألتراس أهلاوي عن أحداث استاد القاهرة، وناشدت رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بفتح حوار مع الجماهير لإزالة الخلافات الدائرة منذ أعوام، وتعهدت بعدم الخروج عن النص في جميع مباريات الأهلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه التقليدي الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، الخميس المقبل، علمًا أن الأهلي حسم اللقب لصالحه.