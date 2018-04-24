هل يخطف منتخب الكاميرون كريستيان غروس من نادي الزمالك؟

اقتربت مفاوضات الزمالك مع السويسري كريستيان غروس من الفشل، بعد تأخر مسؤولي القلعة البيضاء في توقيع العقود، ووصول عرض رسمي له لتدريب منتخب الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن قائمة مختصرة، يأتي على رأسها السويسري كريستيان غروس –المدرب المحتمل للزمالك- لتدريب “الأسود” في الفترة المقبلة.

ولم يوقع غروس على عقود تدريبه للزمالك، رغم إعلان مرتضى منصور رئيس النادي أن المدرب السويسري سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن هناك مشكلة بين الطرفين، تتمثل في رغبة جروس عدم وجود منصب مدير الكرة، والإطاحة بأيمن حافظ من الجهاز الفني، وهو ما يرفضه مرتضى منصور جملة وتفصيلًا، ما تسبب في تأخير توقيع العقود.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع غروس؛ لتولي تدريب الفريق الكروي بداية من الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه؛ لتواضع نتائج الفريق محليًا وأفريقيًا.

ومن المقرر أن يحصل غروس على مبلغ مليون يورو في الموسم، على أن يحصل الجهاز المعاون له على مبلغ 300 ألف يورو، ليكون الإجمالي له وللجهاز المعاون مليونًا و300 ألف يورو صافية دون ضرائب، ما يوازي 28 مليونًا و210 آلاف جنيه مصري في الموسم.

وتمسك غروس بأن يكون في الجهاز الفني 3 مساعدين أجانب، ومن المقرر أن يحسم قيمة الشرط الجزائي وبعض الأمور لضمان حقوقه مع الفريق الأبيض، وعدم تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمل الجهاز الفني قبل التوقيع رسميًا.