هل يعيد كريستيان جروس أمجاد فيريرا مع نادي الزمالك المصري؟

جاء إعلان نادي الزمالك عن تعاقده مع السويسري كريستيان جروس، لتولي منصب المدير الفني للفريق بمثابة الخبر السار للجماهير البيضاء، التي عانت خلال الموسمين الماضيين من تدهور واضح في النتائج والابتعاد عن البطولات.

وما زاد من تفاؤل جماهير الزمالك الخبرات والنجاحات التي يملكها جروس، خاصة في تجربته مع الأهلي السعودي قبل موسمين ليعيد لأذهان الزملكاوية إمكانية استنساخ تجربة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق الذي قاد الفريق للثنائية المحلية بالفوز بالدوري وكأس مصر بعد غياب طويل.

ويبقى السؤال، هل يستطيع جروس إعادة أمجاد فيريرا مع الزمالك؟ هذا ما تحاول “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

رسمياً: نادي #الزمالك يتوصل إلى اتفاق مع المدرب السويسري كريستيان جروس لقيادة القلعة البيضاء بعقد يربطه بالنادي لمدة موسمين. فلنرحب بمدربنا الجديد! ???? pic.twitter.com/BhEUDeHD9x — نادي الزمالك ???? (@ZSCOfficial) April 21, 2018

من هو كريستيان جروس؟

يعد كريستيان جروس، 63 عامًا، أحد أبرز الوجوه التي عملت في مجال التدريب في المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة.

كان جروس لاعب وسط في صفوف جراسهوبرز ولوزان ونيوشاتل وسانت جالين في سويسرا، كما لعب في نادي بوخوم الألماني ولكنه على الصعيد الدولي، كان بلا نجاحات وخاض مباراة دولية وحيدة مع منتخب سويسرا.

اتجه جروس للتدريب عام 1988 بعد اعتزاله مباشرة مع إحدى فرق الدرجة الثانية في سويسرا، وهو ويل ولعب لمدة موسم أيضًا مع الفريق ليساعده على الصعود وهو ما تحقق وخاض تجربة مميزة على مدار 5 أعوام.

وانتقل جروس لقيادة جراسهوبرز وحصد معه الثنائية المحلية في سويسرا ليرحل لتدريب توتنهام الإنجليزي موسم 1997 – 1998 وهي المحطة الأبرز في مسيرته التدريبية، ولكنها لم تستمر سوى موسم واحد بسبب تذبذب النتائج.

رحل جروس لتدريب بازل السويسري ليقضي 10 أعوام كاملة حتى عام 2009 وحصد معه 8 ألقاب، وقاد أيضًا فريق شتوتغارت الألماني ويانغ بويز السويسري ثم تولى تدريب الأهلي السعودي وحصد 3 ألقاب.

صلاحيات كاملة

أعلن الزمالك تعاقده مع جروس لموسمين وهي خطوة جيدة لمنحه الاستقرار الغائب عن الفريق الذي استهلك 18 مدربًا في 4 أعوام.

وترك الزمالك الصلاحيات كاملة للمدرب السويسري من خلال الاستعانة بجهاز معاون أجنبي عدا مدرب حراس المرمى وهي خطوة جيدة أيضًا؛ لكي يستطيع المدير الفني نقل أفكاره للاعبين بشكل جيد.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن جروس مدرب قوي الشخصية ولن يقبل بأي تدخلات في عمله.

وأضاف: “جروس سينجح مع الزمالك إذا تم توفير الأجواء المناسبة له للنجاح، وخاصة أنه مدرب كبير وقادر على حصد الألقاب”.

ابتعاد مرتضى منصور

“الزمالك فاز بالدوري مع فيريرا لأن مرتضى منصور رئيس النادي كان ممنوعًا من الظهور في الفضائيات لأكثر من 7 أشهر”، هكذا لخص أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للزمالك، معاناة الفريق في السنوات الأخيرة.

من المؤكد أن نجاح جروس في تجربته مع الزمالك مرهون أولًا وأخيرًا بابتعاد مرتضى منصور عن الفريق وعدم التدخل في أي شؤون خاصة بالفريق وترك الأمور للمدير الفني والمشرف على الكرة أو المدير الرياضي إسماعيل يوسف.

عشوائية الصفقات

يبقى إعلان الزمالك عن التعاقد مع جروس خطوة رائعة قبل بداية الموسم الجديد للتخطيط بشكل أكثر هدوءًا للموسم المقبل.

ويواجه الزمالك أزمة متكررة بسبب عشوائية الصفقات التي يبرمها الفريق خاصة في آخر 3 مواسم، فالفريق الأبيض تعاقد مع 44 لاعبًا في هذه المواسم ولم يثبت سوى القليل منهم جدارته بارتداء القميص الأبيض.