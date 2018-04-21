نادي الزمالك يعلن التعاقد مع كريستيان جروس رسميا .. وهذه حقيقة دعم تركي آل الشيخ للصفقة

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع السويسري جروس لمدة عامين مقابل مليون دولار سنويًا.

وأشار مرتضى إلى انه جرى اتصال بينه وبين جروس ورحب به، وأعرب عن سعادته بتولي الفريق الأبيض.

وأضاف منصور أن الجلسة التي عقدها إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضي منصور تم الاتفاق فيها علي كل التفاصيل.

إلى ذلك، كشف تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادى الأهلي المصري ورئيس هيئة الرياضة السعودية، حقيقة الأنباء التي ترددت عن قيامه بدفع القيمة المالية لتعاقد نادي الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد فضلا عن عدة صفقات مميزة.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أن تركي سيقوم بتدعيم النادي بالمساهمة في التعاقد مع مدير فني أجني وصفقات مميزة من أجل تسوية قضية عبد الله السعيد بعد قيامه بالتراجع عن توقيعه للقلعة البيضاء وتمديد عقده مع الأهلي .

وقال المكتب الإعلامي لتركي أل شيخ في بيان رسمي أن كل مايتردد عن تكفله بصفقة المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك غير صحيح بالمرة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد شوبير أنه تواصل مع تركي أل شيخ ونفي دعمه للزمالك ماليا من أجل التعاقد مع المدير الفني الجديد أو أي صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف شوبير ” كيف يقوم تركي وهو الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بدعم الزمالك ماليا، هذه شائعات يروجها البعض بسبب الغيرة من دعم الرجل للأهلي ماليا بعد منحه منصب الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء.

وتابع شوبير “جماهير النادي الأهلي غضبت من الأنباء التي ترددت عن دعم تركي للزمالك ماليا ، وهذا امر طبيعي لانه الرئيس الشرفي للقعة الحمراء ، لذا حرص المكتب الإعلامي له علي نفي أي أخبار تتردد عن دعمه للقلعة البيضاء”.