لماذا سيحتفظ نادي العين بدرع الدوري الإماراتي مدى الحياة؟

كشف لجنة دوري المحترفين الإماراتي على أن نادي العين سيمتلك الدرع الأصلي لدوري الخليج العربي مدى الحياة، بعد أن حقق اللقب الرابع في تاريخ المسابقة في عهد الاحتراف.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للمسابقة، فإن النادي سيحتفظ بالدرع حسب نص المادة 59-7 من لائحة دوري الخليج العربي والتي تقرأ على النحو الآتي: يصبح الدرع الأصلي ملكية دائمة مدى الحياة للنادي الذي يفوز بالمسابقة ثلاث مرات متتالية او أربع مرات متقطعة.

وسيكون العين هو أول فريق يمتلك درع دوري الخليج العربي بعد أن نجح في حسم لقب الدوري بالفوز على النصر في الجولة 21، ليكون قد حقق بطولة الدوري للمرة الرابعة، وكان العين فاز باللقب من قبل في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2014-2015.

وأصبح العين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة دوري الخليج العربي في عهد الاحتراف الذي انطلق في موسم 2008-2009.

توج العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه 4-صفر على النصر بفضل ثلاثية ماركوس بيرج قبل جولة واحدة على النهاية اليوم السبت.

ورفع العين، المتوج باللقب 13 في تاريخه، رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني الذي خسر 3-2 أمام عجمان بينما ظل النصر في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.