هكذا هنأ عبدالفتاح السيسي النجم محمد صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا (صورة)

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، بمناسبة تتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

وحصل صلاح على جائزة لاعب العام في إنجلترا أول أمس، كما ينافس على لقبي هداف الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي.

أتقدم بالتهنئة لإبن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر ويؤكد على قدرات المصريين المُبهرة فى كل المجالات .. فخور به وبكل مصري يرفع أسم مصر عالياً pic.twitter.com/sikUHRcU75 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 24, 2018

ونشر السيسي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر :”أتقدم بالتهنئة لإبن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر ويؤكد على قدرات المصريين المُبهرة فى كل المجالات .. فخور به وبكل مصري يرفع أسم مصر عالياً”.

وسبق أن استقبل الرئيس المصري محمد صلاح عدة مرات، حينما تأهل المنتخب المصري لكأس العالم وعقب أمم أفريقيا الأخيرة، وبعد تبرع لاعب ليفربول لصندوق تحيا مصر.

ونشر حساب الرئيس المصري على فيس بوك أيضًا ذات التهنئة للاعب المصري.