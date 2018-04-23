حسام البدري يجهّز عناصره الأساسية لمباراة الأهلي والزمالك

يسعى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي لتجهيز عناصره الأساسية، من أجل تحقيق الفوز في مباراة المقبلة أمام الزمالك، في لقاء قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس المقبل.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة للبطولة هذا الموسم في لقاء لن يخضع لأي حسابات في ظل حسم الأهلي، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط من تحقيق رقم قياسي في الدوري، بإحراز لقب البطولة بأكبر عدد من النقاط، للقب قبل 6 جولات على النهاية وتعثر الزمالك.

ويواجه الزمالك خطر فقدان المركز الثالث الذي يحتله حاليًا في ظل جمعه 58 نقطة من 33 مباراة في مقابل 55 نقطة للمصري البورسعيدي الذي خاض 29 مباراة فقط حتى الآن.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن مباراة الزمالك المقبلة “تنطوي على أهداف للاعبين والجهاز الفني، الهدف الأول والأهم هو الفوز بها وتحقيق الثلاث نقاط”.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم: “تتلخص أهمية مباراة الزمالك في أمرين…الأول لأنها تأتي أمام المنافس التقليدي ودائمًا ما تشهد مباريات الفريقين الكثير من الندية والحماس ولا ترتبط بأي ظروف أخرى قبل المباراة”.

وتابع أن “الأمر الآخر الذي يعطي أهمية للقاء هو أنه يمثل أفضل استعداد وتجهيز لمباراتي الأسيوطي في كأس مصر والترجي في دوري أبطال أفريقيا”.

ويأمل حسام البدري مدرب الأهلي في أن يحسم الجهاز الطبي موقف علي معلول ظهير أيسر الفريق وما إذا كان بوسعه اللحاق بمباراة الزمالك أم لا.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي إن معلول تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مشاركته مع منتخب تونس.

وأضاف أن “معلول لم يشارك سوى في تدريب وحيد بالكرة قبل مباراة بتروجيت الأخيرة، ومن ثم فإن جاهزيته الطبية والبدنية بنسبة 100% ستحسم بعد مران الغد”.

وقرر البدري تخصيص برنامج بدني مكثف لصلاح محسن مهاجم الفريق لتعويض غيابه عن التدريبات الجماعية الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز محسن وذلك حتى تكون لديه الإمكانية للمشاركة في مواجهة الزمالك المقبلة.

وقال طبيب الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري أشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة.

وتعرّض أزارو لإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة بتروجيت في الدوري الممتاز أمس الأحد والتي انتهت بفوز الأهلي 2/1.